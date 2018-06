Verdacht auf unautorisierte Token-Ausgabe und unklare Transaktionen prägten envion-ICO / Forensische Untersuchung durch kanadische Blockchain Intelligence Group (BIG) bestätigt diese Vermutungen

Baar (ots) - Der envion-ICO zwischen Dezember 2017 und Januar 2018gilt als eine der erfolgreichsten Crowdfundig-Aktionen der jüngerenVergangenheit und übertraf alle Erwartungen. 86 Mio. Token mit einemNennwert von 1 US-Dollar wurden weltweit platziert.Mit der technischen Umsetzung des envion-ICO war die Firma TradoGmbH unter der Leitung von Michael Luckow beauftragt.Ende Februar 2018 ergaben sich für envion-Chef Matthias WoestmannUmstände, die den Verdacht auslösten, es seien zusätzlich zu den beimenvion-ICO platzierten Token rund 40 Mio. Token ohne Beschluss desenvion-Verwaltungsrats erzeugt worden. Davon mehr als 20 Mio. Tokenohne Deckung durch den Prospekt. Ein Teil dieser digitalenWertpapiere wurde an Crypto-Börsen verkauft.Das Handelsblatt berichtete am 28.5.2018 unter dem Titel"Krypto-Start-up Envion sucht nach verschwundenen Millionen".Jetzt liegt eine umfangreiche technische Analyse des ICO durchExperten der kanadischen Blockchain Intelligence Group im Auftrag derenvion AG vor. Zu diesem Zweck untersuchten Fachleute öffentlichverfügbare Daten auf der Ethereum-Blockchain.Die BIG-Untersuchung der Vorgänge ergab, dass wohl in der letztenPhase des ICO die smart contract-Funktion deliverTokens(...) alsEingangstor der vermuteten Täter für massive Manipulationen diente.Aus dem BIG-Report: Die Administratoren des ICO "missbrauchten dieFunktion deliverTokens(...), indem sie 77,2 Mio. Token kreierten."Diese nicht vorgesehene massenhafte Erzeugung von Token starteteam 15.1.2018 kurz vor Mitternacht, also in den letzten Minuten desICO. Zuvor waren 35,3 Mio. Token für Bitcoin- und Kreditkartenzahlerunter der purchaseID BTC_CC erzeugt worden.8 Minuten später (um 11:41:02 GMT) benutzte dieselbe AdressetokenVendor die Blockchain-Funktion deliverTokens(...), um weitere20,5 Millionen Token zu kreieren - unter der purchaseID STORAGE. Dannweitere 6,3 Mio. Token unter COMPANY, 2,3 Mio. Token unter ADVISORund 12,6 Mio. Token unter FOUNDER.Als FOUNDER bezeichnen sich auch die Verantwortlichen der FirmaTrado GmbH in sämtlichen öffentlichen Verlautbarungen undPressemitteilungen.Um 11:51:29 GMT waren insgesamt 127 Mio. Token erzeugt worden. DiepurchaseID STORAGE (mit über 20,5 Mio. Token) war im Prospekt desenvion-ICO weder vorgesehen noch war sie vom Verwaltungsrat derenvion AG genehmigt worden.Im zweiten Abschnitt der BIG-Untersuchung ging es um die Empfängerder envion-Token: Investoren, Unterstützer, FOUNDER und Unbekannte.Derzeit analysieren die Spezialisten von BIG, die auch für dieUS-Finanzbehörde SEC und die Homeland Security tätig sind, dieIdentitäten der Token-Empfänger und forschen nachIdentifikationsmöglichkeiten der Verdächtigen. Wegen geltenderDatenschutzregeln werden diese Daten nur den Behörden übergeben undnicht veröffentlicht.Weitere mögliche Hinweise auf die Identität der Täter bietenerkennbare Handlungsmuster. Als nämlich größere Mengen von Token andie Crypto-Börsen IDEX, Token Store und EtherDelta zum Weiterverkaufübermittelt wurden, geschah dies in Einheiten zu je 100.000 Token.Das gleicht dem Vorgehen bei der Übermittlung an die CryptobörseHitBTC in Tranchen zu je einer Mio. Token. Alle Transfers an HitBTCwurde durch dieselbe Adresse ausgelöst:0xa12431d0b9db640034b0cdfceef9cce161e62be4Noch ein Hinweis auf das koordinierte Vorgehen der Täter ist derUmstand, dass alle Adressen, von denen jeweils eine große Menge vonenvion-Token verteilt wurde, innerhalb derselben Zeitspanne aktivwaren, nämlich für 40 Tage.Der Bericht der BIG ist ein erster Schritt zur Aufklärung derVorgänge rund um den envion-ICO. Da sich Transaktionen auf derBlockchain lückenlos nachvollziehen lassen, ist die envion AGzuversichtlich, zeitnah Transparenz herstellen und Lösungen für allebeteiligten Investoren finden zu können.Selbstdarstellung der Blockchain Intelligence Group (BIG):BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) brings security andaccountability to the new era of cryptocurrency. BIG has developedfrom the ground up a Blockchain-agnostic search and analytics engine,QLUETM, enabling RegTech, Law Enforcement and Government Agencies tovisually trace, track and monitor cryptocurrency transactions at aforensic level. Our commercial product, BitRank VerifiedTM, offers a"risk score" for Bitcoin wallets, enabling RegTech, banks, ATMs,exchanges, and retailers to meet traditional regulatory/compliancerequirements. Our Forensic Services Division brings our team ofinvestigative experts into action for investigations that requirein-depth expertise and experience, either in conjunction with orsupplemental to our user-friendly search, risk-scoring and dataanalytics tools.Über die envion AG:envion ist ein deutsch-Schweizer Technologie-Unternehmen, das eineenergie-effiziente Lösung für die Schaffung von Krypto-Währungen, dassogenannte Crypto-Mining, entwickelt hat. Kern des Konzepts sind diecontainer-basierten Mobile Mining Units (MMUs), die sich flexibel unddezentral an Orten mit geringen Energiekosten einsetzen lassen undper remote-control gesteuert werden.Der Verwaltungsrat der envion AG hat derzeit keinen Zugriff aufdie Webseite www.envion.org und die E-Mail-Adressen unter dieserDomain. Bis der Zugriff wieder hergestellt ist, istwww.envion-recovery.org die autorisierte Adresse.