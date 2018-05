Verdacht auf illegale Abschalteinrichtung bei Modellen der VW-Tochter Audi

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

BERLIN/INGOLSTADT/FLENSBURG (dpa-AFX) - Im Diesel-Abgasskandal nimmt das Kraftfahrt-Bundesamt die VW -Tochter Audi ins Visier.



Wegen des Verdachts auf eine unzulässige Abschalteinrichtung bei Audi V6TDI-Fahrzeugen der Modelle A6 und A7 hat die Behörde eine amtliche Anhörung eingeleitet, wie ein Sprecher am Dienstag in Flensburg sagte. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Auch das Bundesverkehrsministerium bestätigte dies. In Deutschland seien rund 33 000 und weltweit insgesamt rund 60 000 zugelassene Fahrzeuge betroffen. Audi soll nach "Spiegel"-Informationen die Produktion der Wagen eingestellt haben.

Das Image des Diesel ist bereits schwer belastet. Gründe sind der Abgasskandal, bei denen unzulässige Abschalteinrichtungen eine Hauptrolle spielen, sowie drohende Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge. In vielen Städten werden Schadstoff-Grenzwerte überschritten. Diesel sind ein Hauptverursacher. Die Neuzulassungen von Dieselfahrzeugen sind seit Monaten auf Talfahrt./hoe/DP/jha