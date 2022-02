Verbund hält sich stabil! Folgt jetzt der Angriff auf das Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Die Verbund-Aktie ISIN: DE0006766504 hatte im Dezember 2021 ein Allzeithoch bei 106,70 Euro markiert und danach begann ein Abstieg bis 87,70 Euro am 25. Januar. Der Wiederaufstieg von diesem Tief läuft bisher nahtlos. Nach einem Hoch am Mittwoch bei 96,70 Euro gönnte sich die Aktie am Donnerstag an der 38-Tage-Linie eine kleine Verschnaufpause und es riecht nach Ausbruch. Wir sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



