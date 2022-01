Verbund Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Verbund-Kurs wird am 01.01.2022, 19:31 Uhr an der Heimatbörse Vienna mit 98.9 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Unsere Analysten haben Verbund nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Verbund-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 82,56 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (98,9 EUR) deutlich darüber (Unterschied +19,79 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (93,59 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,67 Prozent), somit erhält die Verbund-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Die Verbund-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Verbund-Aktie: der Wert beträgt aktuell 52,45. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Verbund ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,83). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Verbund damit ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Verbund wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Verbund auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Verbund-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Verbund jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Verbund Aktie.

Verbund: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...