Verbund AG Aktie: Das Kostensenkungsprogramm trägt Früchte

Verbund hat sein Profil in den vergangenen Jahren geschärft und sich zu einem nahezu 100% CO2-freien Stromproduzenten und Energiedienstleister entwickelt. Die Geschäftstätigkeit wurde an die veränderten Bedürfnisse auf dem Energiesektor angepasst (erneuerbare Energien, Dezentralisierung). Die 4 künftigen Tätigkeitsfelder sind: 1. der Betrieb des Übertragungsnetzes in Österreich sorgt für Versorgungssicherheit 2. als Dienstleister für Privathaushalte, Industriekunden und im Bereich der E-Mobilität 3. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.