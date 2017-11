Verbrennungsmotoren vor dem Aus - Was ist mit den Pendlern? Zur Sache Rheinland-Pfalz am Do., 23.11., 20:15 Uhr im SWR Fernsehen (VIDEO)

Mainz (ots) -Daniela Schick moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR). Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Diskussion um Verbrennungsmotor - Könnten die Pendler im Hunsrückohne ihre Benzin- und Dieselautos auskommen? Viele Hunsrücker pendelntäglich ins Rhein-Main-Gebiet ein. Die meisten fahren Diesel. Seitdieser in Verruf geraten ist und sogar das Aus für denVerbrennungsmotor diskutiert wird, sind viele verunsichert. Waskommt, wenn tatsächlich irgendwann keine Benzin- und Dieselautos mehrzugelassen werden? In der Sendung kommen Verkehrsexperten zu Wort undAlternativen werden getestet.Protest in Wallersheim - Koblenzer Bürger fürchten geplanteStromautobahnDie geplante Stromautobahn Ultranet quer durch Rheinland-Pfalzsoll einmal große Mengen Elektrizität aus Kohlekraftwerken und späterauch aus Windkraftanlagen an der Nordsee nach Baden-Württembergbringen - quer durch Rheinland-Pfalz. Dabei wird eine schonbestehende Stromtrasse für Wechselstrom zusätzlich mitHochleistungskabeln für Gleichstrom bestückt. Im Koblenzer StadtteilWallersheim hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die daraufverweist, dass das Zusammenwirken von Wechsel- undGleichstromleitungen auf den gleichen Strommasten in Deutschland nochkaum erforscht wurde. Wie risikoreich ist der Stromtransport und wiereagiert der Netzbetreiber Amprion?Zur-Sache-Pin: Was ist eigentlich Gleichstrom?Am Gleichstrom erhitzen sich derzeit die Gemüter. Die Betreiberder zukünftigen Stromautobahnen, die von der Nordsee bis nach Bayernund Baden-Württemberg führen, setzen auf Gleichstrom. Dagegen mehrensich die Bürgerproteste an der geplanten Gleichstrom-Trasse querdurch Rheinland-Pfalz. Die Rubrik "Zur Sache-Pin" erklärt, wie sichder Wechselstrom aus der Steckdose vom Gleichstrom der geplantenStromautobahnen unterscheidet.Außerdem im Programm:Zur Sache will's wissen: Wie geht es weiter ohne "Jamaika"?Politisches Erdbeben in Berlin - Ursachensuche nach"Jamaika"-CrashDie wochenlangen Sondierungen zwischen CDU/CSU, FDP und Grünen umdie "Jamaika-Koalition" sind krachend gescheitert. Dabei klappt esmit "Jamaika" z. B. in Schleswig-Holstein, aber auch in einigenrheinland-pfälzischen Gemeinden. Nun geben viele in Berlin der FDPdie Schuld an den gescheiterten Sondierungsgesprächen. Doch hat eswirklich an den Liberalen gelegen? Eine Suche nach den Ursachen despolitischen Erdbebens in Berlin und Meinungen der beteiligtenPolitiker aus Rheinland-Pfalz.Was kommt nach dem "Jamaika"-Crash? Sind wir jetzt unregierbargeworden?Sind wir jetzt unregierbar geworden? Minderheitsregierung,Neuwahlen oder doch noch eine Große Koalition? Was denkt eigentlichdie Basis in Rheinland-Pfalz über die Haltung von Martin Schulz,Andrea Nahles und Malu Dreyer? Und was ist, wenn alleVermittlungsversuche des Bundespräsidenten scheitern? Dazu Gast im"Zur-Sache"-Studio: Prof. Uwe Jun, Politikwissenschaftler von der UniTrierFrauenmörder attackiert Ehefrau - Mangelhafte Sicherheit in derJVA Diez?Anfang November soll ein verurteilter Frauenmörder in derJustizvollzugsanstalt Diez seine Ehefrau in einem Besucherraumvergewaltigt haben. Wie konnte es dazu kommen? Justizminister HerbertMertin (FDP) will die Sicherheitsmaßnahmen verbessern. DieCDU-Fraktion im Landtag wirft der Landesregierung vor, dass nichtgenug Personal für die Gefängnisse eingestellt wird. Tatsächlich gingdie Politik seit Jahren von sinkenden Gefangenenzahlen aus, faktischstiegen sie jedoch. Wird auf Kosten der Sicherheit der JVA-Besuchergespart?"Zur-Sache-hilft" nachgehakt: 44-Jähriger will endlich wiederarbeitenDaniel Kunath aus Neustadt/W. (44) ist Dialysepatient und kannseinen Beruf als Elektroinstallateur nicht mehr ausüben. Doch ermöchte weiter arbeiten und würde gerne eine Umschulung zumSystemplaner Elektrotechnik machen. Bei der dazu erforderlichenGenehmigung blockt die Rentenversicherung ab. "Zur Sache hilft" mitReporter Leo Colic hat sich eingeschaltet."Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden. In "Zur SacheSchätzchen" liefern sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer und JuliaKlöckner als computeranimierte Comic-Figuren eine augenzwinkerndeAuseinandersetzung um aktuelle Themen.Zitate mit Quellenangabe "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" frei.Informationen unter www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell