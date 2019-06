Verbreitung wird weiter ausgebaut / RTL Crime ab sofort bei Prime Video Channels verfügbar

Köln (ots) - Die Pay-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschlandbauen ihre Verbreitung weiter aus. Ab heute, 20. Juni 2019, ist RTLCrime bei Amazon Prime Video Channels verfügbar.Nach GEO Television und RTL Living ist RTL Crime damit bereits derdritte Pay-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland, denPrime-Mitglieder individuell und ohne Paketbindung für einen Beitragvon 3,99 Euro im Monat zur bestehenden Mitgliedschaft dazu buchenkönnen. Prime-Mitglieder können dann sowohl das lineare Live-Programmvon RTL Crime ansehen als auch exklusive On-Demand-Highlightsabrufen. Das Angebot ist monatlich kündbar.RTL Crime ist über die Amazon Prime Video-App auf Smart TVs,mobilen iOS und Android Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, FireTablets, Apple TV oder online unter amazon.de/channels verfügbar.Mitglieder können das Angebot 14 Tage lang kostenlos testen.Direkt zum Start stehen ausgesuchte SVOD-Inhalte wie die britischeSerie "Gunpowder" mit und von "Game of Thrones"-Star Kit Harrington,die sechsteilige BBC-Miniserie "SS-GB" mit Lars Eidinger und diemehrfach preisgekrönte französische Agentenserie "Büro der Legenden"mit Mathieu Kassovitz zum Abruf bereit. Darüber hinaus warten bei RTLCrime regelmäßig hochwertige Deutschlandpremieren auf die Zuschauer,so auch die 5. Staffel von "How to get Away with Murder" (Start: Mo.,01.07., 20.15 Uhr) sowie die brasilianische Thriller-Serie "OhneGnade" (OT: Dupla Identitade) im kommenden Winter. Zudem zeigt RTLCrime freitags- und sonntagsabends zahlreiche True-Crime-Formateerstmals im deutschen Fernsehen, darunter aktuell die zweiteiligeDokumentation "Charles Manson: Die verschollenen Filmaufnahmen" (Teil2: Fr., 21.06., 20.15 Uhr) sowie im Herbst die Dokumentation "EdmundKemper: Die Psychologie des Killers".Bei RTL Crime erwarten die Zuschauer regelmäßigDeutschlandpremieren von internationalen Crime- und Action-Serienhitsund spannende Crime-Dokus aus der realen Welt des Verbrechens. Damitgarantiert RTL Crime jeden Tag 24 Stunden Nervenkitzel -ungeschnitten und ohne Werbeunterbrechung.Pressekontakt:Anna Velkenanna.velken@mediengruppe-rtl.de+49 221 456 74305Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell