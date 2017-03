München (ots) -15 Folgen, Scripted-RealityStart: Montag, 13. März, 16:00 UhrDrogendealer, Gangs, Jugendkriminalität - die Fälle dieserPolizisten sind nichts für schwache Nerven. "Die StraßencopsRuhrgebiet - Jugend im Visier" begleitet eine Spezialeinheit derPolizei hautnah bei ihren täglichen, dramatischen Einsätzen. DasBesondere: Es handelt sich um echte Polizisten. Sie alle habenErfahrung in dem Bereich Jugendkriminalität gesammelt und wissen,dass die Arbeit mit jugendlichen Straftätern ganz besonders vielFingerspitzengefühl verlangt."Die Straßencops Ruhrgebiet - Jugend im Visier" begleitetPolizisten, die sich in den Straßen von Duisburg in ihrer täglichenArbeit speziell mit dem Thema Jugendkriminalität auseinandersetzen.Neben der klassischen Polizeiarbeit und dem professionellen Blickgerade auf jugendliche Straftäter und Opfer, steht bei denStraßencops aber immer auch das Zwischenmenschliche im Vordergrund.Die Polizisten beweisen in schwierigen SituationenFingerspitzengefühl und gehen auch auf die sozialen und familiärenProbleme der Jugendlichen ein.Das Team der Straßencops Ruhrgebiet besteht aus insgesamt zehnSpezialisten. Neben Streifenpolizisten sind auch Zivilfahnder imEinsatz. So können nicht nur alltägliche Polizeieinsätze, sondernauch Undercover-Aktionen abgebildet werden. Pro Folge begleitet "DieStraßencops Ruhrgebiet - Jugend im Visier" die Polizisten zu zwei bisvier packenden und außergewöhnlichen Einsätzen und ist dabei, wenndie Beamten gefährliche Situationen entschärfen, Verbrecher dingfestmachen und dabei nicht selten ihr eigenes Leben riskieren!Bei ihren Einsätzen ist nicht nur professionelles Handeln, sondernvor allem auch psychologisches Geschick sowie Feingefühl im Umgangmit den Jugendlichen gefragt. Denn jeder Mensch ist anders underzählt seine eigene Geschichte. Authentische Stories und Dialoge,die beim Zuschauer das Gefühl verstärken, auch hinter den Kulissender Polizeiarbeit live mit dabei zu sein."Die Straßencops Ruhrgebiet - Jugend im Visier" wird von derEndemolShine Germany produziert."Die Straßencops Ruhrgebiet - Jugend im Visier" immer montags bisfreitags, 16:00 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationHannes Gräbner089 - 64 185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell