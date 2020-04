Verbraucherzentralen fordern Tempo beim staatlichen Tierwohl-Logo

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Jahr nach Einführung einer Fleisch-Kennzeichnung der großen Supermarktketten fordern die Verbraucherzentralen mehr Tempo beim geplanten staatlichen Logo für bessere Tierhaltung.



Nach dem ersten Schritt des Handels müsse jetzt zwingend der zweite erfolgen und das breiter angelegte Tierwohllabel an den Start gehen, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Die staatliche Kennzeichnung solle auch eine Reihe weiterer Kriterien zu Aufzucht, Transport und Schlachtung enthalten, die das System des Handels nicht kenne.

Die großen Supermarktketten hatten im April 2019 eine einheitliche Kennzeichnung auf Verpackungen für Rind- und Schweinefleisch sowie Geflügel eingeführt. Das Logo mit der Aufschrift "Haltungsform" zeigt an, welche Bedingungen Schlachttiere im Stall hatten - in vier Stufen, die mit dem gesetzlichen Mindeststandard beginnen. Für das staatliche Kennzeichen plant Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) drei Stufen, die über dem gesetzlichen Standard beginnen. Bauern sollen das Logo freiwillig nutzen können, müssen sich dann aber an Kriterien halten. Das Kabinett hatte im Herbst einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, in der großen Koalition gibt es jedoch Streit.

Müller sagte, er sehe einen großen politischen Konsens, dass mehr Tierwohl gewünscht sei. Es gebe aber "Zögerlichkeit, Blockadehaltung und merkwürdige Taktiken" bei einzelnen Bundesländern und leider auch im Bundestag bei den Plänen zum staatlichen Logo. Forderungen, dass es ohne eine Verbindlichkeit nicht gehe, finde er sympathisch. "Es ist aber politisch illusionär." Aus europarechtlichen Gründen sei dies zunächst nur freiwillig möglich. "Aber das kann eine Dynamik auslösen." Mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr gebe es "eine großartige Chance, aus diesem freiwilligen deutschen Label ein verbindliches europäisches Label zu machen"./sam/DP/stk