Verbraucherzentrale NRW mahnt Sony ab / Verfall von Guthaben und Kinder-Klauseln verärgern beim PlayStation-Network (PSN)

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Düsseldorf (ots) - Die Sony Interactive Entertainment EuropeLimited bietet für ihre PlayStation 4, wie andere Konsolenhersteller,einen eigenen Online-Dienst an. Über das PlayStation-Network (PSN)können Kunden des Marktführers digitale Inhalte wie Spiele oder Filmezum Download oder Stream erwerben, Nachrichten austauschen oderMehrspieler-Partien austragen.Eine Vielzahl der in diesem Zusammenhang von Sony verwendetenAllgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ist nach Ansicht derVerbraucherzentrale NRW nicht mit dem Gesetz vereinbar und daherunwirksam.Kundenfeindlich ist beispielsweise die Regelung zum Verfall vonGuthaben auf dem PSN-Konto. Aufgeladene Euros nämlich müssen laut AGBinnerhalb von 24 Monaten verbraucht werden. Andernfalls dürfen sievon Sony einkassiert werden. Eine Regelung, die sich übrigens auchbei anderen Playern der Branche findet.Die Verbraucherschützer monieren ebenso Klauseln, nach denenEltern pauschal alle Kosten tragen müssen, die durch Käufe ihrerminderjährigen Kinder entstehen. Hiervon betroffen sind vor allemSpiele nebst sogenannten In-App-Käufen.Kritikwürdig in den AGB ist auch die Darstellung des gesetzlichenWiderrufsrechts beim Kauf von digitalen Inhalten. So fehlt etwa derHinweis, dass Kunden vor dem Kauf ausdrücklich zustimmen müssen, dasssie ihr Widerrufsrecht verlieren, wenn sie den Download starten. DieAbmahnung der Verbraucherzentrale soll Sony dazu bringen, diemonierten Klauseln künftig nicht mehr zu verwenden. Sollte sich derBranchenprimus dem verweigern, droht der Weg vor den Kadi.Pressekontakt:Julian GrafTel. (0211) 38 09-671julian.graf@verbraucherzentrale.nrwOriginal-Content von: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., übermittelt durch news aktuell