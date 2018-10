Neuss (ots) - Etwa jeder elfte Versicherungsnehmer hat seineVersicherung betrogen. Hochgerechnet haben etwa 2,4 MillionenVersicherungsnehmer (9 Prozent) nach eigener Aussage schon malbewusst Falschangaben bei einem "Versicherungsfall" gemacht. Dies istein Ergebnis der aktuellen Studie der Creditreform Boniversum GmbH"Versicherungen - Schadensfälle und Falschangaben". 78 Prozent derVerbraucher sind zudem der Meinung, dass bewusste Falschangaben beiSchadensfällen reduziert oder verhindert werden könnten, wenn dieVersicherungen die Schadensfreiheit der Verbraucher belohnen würden.Die Deutschen sind versicherungsbewusst: Rund 93 Prozent derVerbraucher haben derzeit Versicherungen in den Sparten Hausrat,Wohngebäude, Privathaftpflicht, KFZ-Haftpflicht oder KFZ-Kaskoabgeschlossen. Von den etwa 57 Millionen Versicherungsnehmern habenca. 26 Millionen mindestens einen Schadensfall in den vergangenen 5Jahren gemeldet. Dies belegt die aktuelle Boniversum Umfrage, an der1.008 Verbraucher (von 18 bis 69 Jahre) teilgenommen haben.Mit 90 Prozent Versicherungsnehmern ist die Privathaftpflicht dieam häufigsten abgeschlossene Versicherung der Befragten. Ihr folgenHausrat mit 72 und KFZ-Haftpflicht mit 70 Prozent. Zur Zufriedenheitmit den von ihnen abgeschlossenen Versicherungen äußert sich derüberwiegende Teil der Umfrageteilnehmer sehr positiv. 81 Prozentzeigen sich hoch zufrieden. Lediglich 1 Prozent gibt eine geringeZufriedenheit an."Die Frage nach der geschätzten monatlichen Beitragshöhe jeVersicherungssparte liefert überraschende Ergebnisse. DieVersicherungsnehmer schätzen ihre monatlichen Ausgaben fürVersicherungen wesentlich höher ein als sie tatsächlich sein dürften:109 Euro bei der KFZ-Haftpflicht, jeweils 100 Euro für Wohngebäudeund KFZ-Kasko, 54 Euro für Hausrat und 43 Euro für diePrivathaftpflicht. Beeinflusst dies die Hemmschwelle für Betrug?", soNils Gebel, Sales Consultant Insurance der Creditreform BoniversumGmbH.Viele Verbraucher denken: Versicherungsbetrug ist einfachViele Verbraucher sehen keinen hohen Schwierigkeitsgrad, dieVersicherung durch bewusste Falschangaben zu täuschen. 68 Prozent derBefragten schreiben jeweils der Hausrat und Privathaftpflichteinfache bzw. sehr einfache Betrugschancen zu. 32 Prozent sehenFalschangaben bei der Wohngebäudeversicherung und 36 Prozent bei derKFZ-Haftpflicht sowie ebenfalls 36 Prozent bei der KFZ-Kasko alseinfach zu realisieren an.Beliebt: Bei Schadenssumme mogeln oder Schaden selbst herbeiführen77 Prozent der befragten Verbraucher sind sich bewusst, dass eineVersicherung im Schadensfall eine einseitige Kündigung aussprechenkann. Etwa 9 Prozent der befragten Versicherungsnehmer geben an,bereits mindestens einmal - entweder alleine oder mit anderen - durchFalschangaben ihre Versicherung betrogen zu haben. Die Falschangabenverteilen sich auf alle Versicherungssparten ungefähr gleich.Gängigste Praxis ist gemäß der Umfrage die Angabe einer erhöhtenSchadenssumme. 51 Prozent der Befragten, die angeben, beiSchadensmeldungen nicht ehrlich gewesen zu sein, haben diesen Weggewählt. 39 Prozent der Verbraucher haben einen Schaden sogar selbstherbeigeführt und 30 Prozent einen solchen vorgetäuscht.Für die meisten sind Falschangaben kein Kavaliersdelikt87 Prozent der befragten Verbraucher verstehen bewussteFalschangaben bei Schadensmeldungen als kriminell, 13 Prozent alsKavaliersdelikt. Insgesamt äußern 36 Prozent Verständnis fürFalschangaben. Der überwiegende Teil aller Befragten zeigt jedoch eingeringes Verständnis (64 Prozent). Je höher das Einkommen und derBildungsstand, desto geringer das Verständnis. Zudem zeigen sichMänner (21,3 Prozent) hier verständnisvoller als Frauen (15,1Prozent).Lösungsansatz: Belohnung von SchadensfreiheitDie große Mehrheit der Verbraucher ist der Meinung, dass beiBelohnung von Schadensfreiheit - z.B. durch Teilrückzahlung vonVersicherungsbeiträgen - die Falschangaben sinken. 78 Prozenterwarten dadurch eine Verringerung an Schadensfällen. Lediglich 6Prozent messen einem Belohnungssystem keinerlei Bedeutung bei."Unsere Studie zeigt, dass die Deutschen sicherheitsbewusst undgenerell mit Versicherungen zufrieden sind. Der Großteil besitzt auchein Rechtsempfinden. Dennoch entsteht den Versicherungen ein immenserSchaden durch Betrug. Entsprechende Belohnungssysteme könnten dieProblematik deutlich eindämmen", erklärt Nils Gebel.Weitere Informationen und Download der Studie "Versicherungen -Schadensfälle und Falschangaben" unter: http://ots.de/oEmBqFPressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0) 211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: Creditreform Boniversum, übermittelt durch news aktuell