Verbrauchertipp: Grünes Rezept ermöglicht Erstattung von rezeptfreien Arzneimitteln bei vielen Krankenkassen (FOTO)

Berlin (ots) -Insgesamt 73 von 110 gesetzlichen Krankenkassen erstatten ihrenVersicherten zumindest einen Teil der Ausgaben für rezeptfreieArzneimittel aus der Apotheke, sofern bestimmte Bedingungen erfülltsind. Dazu zählt meist eine ärztliche Verordnung, die mithilfe einesGrünen Rezeptes nachgewiesen werden kann. Im Jahr 2017 wurden 47 von591 Millionen rezeptfreien Medikamenten auf Basis des Grünen Rezeptsabgegeben, mit dem der Arzt die Anwendung des Medikaments medizinischbefürwortet. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) empfiehlt deshalballen gesetzlich krankenversicherten Verbrauchern, ihre GrünenRezepte und Kassenbons aufzubewahren, um später die Kostenerstattungder rezeptfreien Medikamente beantragen zu können. Eine solcheSatzungsleistung ist im Gegensatz zu einer Pflichtleistung von Kassezu Kasse unterschiedlich."Das Grüne Rezept ist wirklich nützlich für Verbraucher", sagtApotheker Stefan Fink, Selbstmedikationsbeauftragter des DAV:"Einerseits ist das Grüne Rezept eine Empfehlung des Arztes und eineMerkhilfe für den Patienten. Andererseits kann es eineKostenerstattung bei der Krankenkasse auslösen und alsBelastungsnachweis in der Einkommensteuererklärung dienen." In ersterLinie würden pflanzliche, homöopathische und anthroposophischeArzneimittel von den Kassen erstattet, sagt Fink. Für Schwangerekämen oft auch noch Arzneimittel mit Eisen, Magnesium und Folsäurehinzu, so der Apotheker: "Aber Achtung: Jeder gesetzlich versichertePatient sollte sich vorab genau bei seiner Krankenkasse erkundigen,was genau sie unter welchen Bedingungen erstattet. Oft gibt es eineObergrenze von beispielsweise 100 Euro pro Jahr, oder vomVersicherten wird ein Eigenanteil als Zuzahlung erwartet."Eine Liste mit allen Kassen und ihren Erstattungsregeln aufwww.aponet.deWeitere Informationen unter www.abda.de