Verbraucherstudie über die Renault Bank: Sehr hoher Kundennutzen

Neuss (ots) - Die Renault Bank erreichte bei der Verbraucherstudie "Deutschlands Kundenkönige" das Prädikat "Sehr hoher Kundennutzen" in der Branche "Autobanken". Der von Kunden wahrgenommene Nutzen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein Produkt oder eine Dienstleistung.Die Online-Befragung führte das Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung BILD im Mai und Juni 2020 durch: Über 890.000 Verbraucherurteile zu 3.144 Unternehmen aus 233 Branchen liegen der Verbraucherstudie zugrunde.Die Teilnehmer der Verbraucherstudie "Deutschlands Kundenkönige" antworteten in einer fünfstufigen Zustimmungsskala auf die Frage "Inwieweit stimmen Sie zu, dass die folgenden Anbieter einen hohen Kundennutzen bieten?" Der Kundennutzen vereint Produktattribute, Leistungsaspekte, Kundenzufriedenheit und Image eines Produkts oder einer Dienstleistung.Weiter Informationen zur Studie unter www.kundenkoenig.de >>> (http://www.kundenkoenig.de/)Über die Renault BankDie 1947 gegründete Renault Bank ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.Die Renault Bank vertreibt ihre Produkte über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia und Alpine. Neben Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services für Kunden des markengebundenen Automobilhandels wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht.Als "Renault Bank direkt" ist das Unternehmen seit 2013 unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet die RCI Versicherungs-Service GmbH Versicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenhttp://www.renault-bank.de | http://www.rcibanque.de | http://www.rci-versicherungs-service.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail:presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468NeussInternet: http://www.rcibanque.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125879/4672936OTS: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandOriginal-Content von: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell