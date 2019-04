Verbraucherstudie: gute Inhalte bleiben Königsdisziplin / Was die Öffentlichkeit wirklich anspricht: Überzeugende Inhalte - seriös, wertfrei und detailreich präsentiert

Hamburg (ots) - Egal ob Blogger, Redakteur, Pressestelle oderPR-Agentur - wer eine starke Reputation als Autor oderNachrichtenlieferant aufbauen möchte, braucht vor allem eines: GutenContent. Denn 68 Prozent der Bundesbürger empfehlenInformationsquellen vor allem dann weiter, wenn deren Inhalte siepersönlich überzeugen. Ebenfalls wichtig: Der Inhalt muss für denbehandelten Themenbereich eine hohe Relevanz aufweisen. Darauf legen48 Prozent der Erwachsenen in Deutschland wert. Das sind Ergebnisseder Studie "Wege zum Verbraucher 2020" von der HamburgerKommunikationsberatung Faktenkontor in Kooperation mit demMarktforscher Toluna und der dpa-Tochter news aktuell. Kern derUntersuchung ist eine repräsentative Umfrage unter 2.000 Deutschen ab18 Jahren.Auch die Bindung an Social-Media-Influencer erfolgt meistens übereine gezielte Suche nach Themen: 63 Prozent der Verbraucher folgenihnen persönlich nicht bekannten Personen im Social Web, weil sie beider aktiven Suche nach bestimmten Inhalten auf sie aufmerksamgeworden sind.Um das Interesse der breiten Öffentlichkeit zu finden, müssen dierichtigen Inhalte aber auch spannend verpackt werden. Nach Meinungvon 69 Prozent der erwachsenen Bundesbürger müssen Informationen vorallem seriös aufbereitet werden, um interessant zu sein. 57 Prozentbestehen dabei auf eine neutrale, 53 Prozent auf eine detaillierteDarstellung."Die Zahlen zeigen: Einfach mal kurz die eigene Meinung kund zutun ist in der Öffentlichkeitsarbeit kein erfolgsversprechenderAnsatz, um eine starke Breitenwirkung zu erzielen", schließt Dr.Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors."Erfolgreich sind vor allem Kommunikatoren, die die Grundtugenden desJournalismus beherrschen und relevante Fakten zu wichtigen Themenseriös transportieren."Die Studie "Wege zum Verbraucher 2020" (Hamburg, Januar 2019) vonFaktenkontor in Kooperation mit dem Marktforscher Toluna und derdpa-Tochter news aktuell untersucht, inwieweit die tatsächlicheNutzung unterschiedlicher Medientypen zur Informationssuche in derBevölkerung den Erwartungen deutscher Kommunikationsexpertenentspricht bzw. von ihr abweicht. Grundlage ist eine nach Alter,Geschlecht und Bundesland repräsentative Online-Befragung von 2.000Deutschen ab 18 Jahren sowie eine B2B-Kommunikatorenbefragung unter265 Mitarbeitern aus PR-Agenturen und Pressestellen verschiedenerUnternehmen. Die Befragungen wurden im Juni, Juli und August 2018durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Diekomplette Studie mit allen Ergebnissen kann unterhttps://www.faktenkontor.de/faktenkontor-studien/ gegen eineSchutzgebühr von 250,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- undVertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützenUnternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie derBeratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen überklassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zuerreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung vonKampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. DasFaktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft derführenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertesMitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185-1 10Fax: 0 40/253 185-3 10E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuell