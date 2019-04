Verbraucherstudie: Marco Polo auf Platz 1 bei Kundenzufriedenheit

München (ots) - Die Deutsche Gesellschaft für VerbraucherstudienmbH (DtGV) hat Marco Polo für herausragende Kundenzufriedenheit mitdem "Deutschen Kunden-Award 2018" ausgezeichnet. Zudem landete derVeranstalter in der Kategorie "Studienreisen-Anbieter" alsBranchen-Champion auf dem 1. Platz. In die umfangreicheKundenbefragung flossen ca. 300.000 Urteile zu insgesamt 2.223Unternehmen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen,für die je mindestens einhundert Bewertungen abgegeben wurden. Anjene Unternehmen, die in der Meinung ihrer Kunden das höchste Ansehengenießen, verlieh die DtGV den "Deutschen Kunden-Award 2018". DieseUnternehmen wurden mit dem Urteil "Herausragend" bedacht. Zusätzlichwurden die "Branchen-Champions" in insgesamt 236 Branchen gekürt.Nähere Infos zur Studie gibt es unterhttps://www.dtgv.de/awards/deutscherkundenaward2018/.Marco Polo ReisenMarco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen inkleiner Gruppe zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dasaktuelle Programm umfasst 200 Routen in 80 Ländern weltweit,gebündelt in vier Katalogen. Mit dem Entdecker-Highlight "Marco PoloLive" sind die Gäste bei speziellen Ereignissen hautnah dabei, zumBeispiel beim Bierbrauen in Tibet und beim Kochkurs in Georgien. DasBasispaket aller Touren umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels unddie einheimische Reiseleitung. Internet: www.marco-polo-reisen.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, PressesprecherTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505,E-Mail: frano.ilic@marco-polo-reisen.comOriginal-Content von: Marco Polo Reisen, übermittelt durch news aktuell