Verbraucherschützer warnen vor Handy-Policen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Verbraucherschützer raten dringend davon ab, Handy-Versicherungen abzuschließen, die derzeit bundesweit verkauft werden. "Wir können vor Handy-Versicherungen nur warnen. Finger weg", sagte Christian Biernoth, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Hamburg, der "Welt am Sonntag".

Die oft von Elektronikmärkten angebotenen Policen seien nicht nur teuer, sondern auch sinnlos. Bei Diebstahl würden Versicherer so gut wie nie zahlen. Wer sich ein neues Gerät im Wert mehrerer hundert Euro kaufe, lasse sich leicht zu einer Versicherung für drei, vier Euro im Monat überreden, sagte Biernoth. "Was gerne übersehen wird: Die Versicherungen laufen meist mehrere Jahre und kosten den Kunden so schnell mehrere hundert Euro." Das sei viel zu viel. Zudem stehe im Kleingedruckten der Vertragsbedingungen, dass der Kunde das Handy "im persönlichen Gewahrsam sicher mitzuführen" hat. Werde das Handy beispielsweise aus einer Handtasche geklaut, bekämen Verbraucher keinen Cent, sagte Biernoth. Es sei denn, die Handtasche sei mit einem Zahlenschloss versehen. Das verdeutliche den Unsinn dieser Policen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur