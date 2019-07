Verbraucherschützer fordern Regeln für Papier-Lebensmittelpackungen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europäische Verbraucherschützer warnen vor schädlichen Chemikalien in Lebensmittelverpackungen aus Papier.



Einer Studie des europäischen Verbraucherverbands Beuc zufolge können unter anderem Kaffeebecher, Servietten oder auch Trinkhalme aus gefärbtem Papier oder gefärbter Pappe Chemikalien aus der Farbe enthalten, mit der sie gefärbt wurden. "Um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen, muss die EU strenge Regeln entwickeln", sagte Beuc-Generaldirektorin Monique Goyens am Donnerstag in Brüssel.

Angesichts des Plans, Einwegplastik zu verbieten, müsse die EU sicherstellen, dass alternative Verpackungsmaterialien unbedenklich sind. Anders als bei Plastikverpackungen gebe es noch keine EU-Vorschriften für Verpackungen aus Papier. Die EU-Staaten und das Europaparlament hatten sich Ende 2018 darauf geeinigt, Plastikteller, Trinkhalme und andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff zu verbieten.

In der Laborstudie habe mehr als jede sechste Probe sogenannte primäre aromatische Amine enthalten, von denen einige laut Beuc im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. In mehr als jeder achten der insgesamt 76 Proben überstieg der Anteil dieser Stoffe die zulässige EU-Grenze für Plastikverpackungen. In nahezu allen Proben fanden die Verbraucherschützer außerdem UV-Filter, die teilweise ebenfalls als potenziell krebserregend gelten und das Hormonsystem stören können./afa/DP/jha