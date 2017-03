Verbraucherschützer ermahnen G20: Rechte im Internet stärken

BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucherschützer drängen auf verlässliche internationale Leitlinien in der digitalen Welt.



"In allen G20-Ländern sollten gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Rechte der Verbraucher offline und online gleichermaßen schützen", hieß es am Mittwoch in einem Aufruf von Verbraucherorganisationen an die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer. Sie legten darin zum Weltverbrauchertag zehn Empfehlungen dar, die Menschen im Internet besser schützen sollen.

So plädierten sie dafür, dass digitale Anbieter für die Wahrung des Verbraucherschutzes verantwortlich gemacht werden können. Die G20-Staaten sollten unabhängige Aufsichtsbehörden einrichten und Sanktionen bei Verstößen ermöglichen. Die Organisationen pochten auch darauf, dass Anbieter für eine angemessene Zeit den Betrieb einer Software aufrechterhalten.

Der Weltverbrauchertag soll Konsumenten über ihre Rechte aufklären. Weltweit stellen die Organisatoren des "World Consumer Rights Day 2017" am Mittwoch Probleme der Digitalisierung ins Zentrum von Kampagnen. Deutsche Verbraucherzentralen fordern zum Aktionstag die Wahrung von Sicherheit und Datenschutz beim digitalen Bezahlen./seb/DP/she