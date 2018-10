Verbraucherpreise September 2018: +2,3 % gegenüber September 2017/Starke Preisanstiege bei Mineralölprodukten sorgen für höchste Inflationsrate seit knapp 7 Jahren

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Wiesbaden (ots) -Verbraucherpreisindex, September 2018+2,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, September 2018+2,2 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im September 2018 um2,3 % höher als im September 2017. Damit zog die Inflationsrate -gemessen am Verbraucherpreisindex - an. Eine höhere Inflationsratehatte es zuletzt mit +2,4 % im November 2011 gegeben. Im Vergleichzum Vormonat August 2018 stieg der Verbraucherpreisindex im September2018 um 0,4 %. Das Statistische Bundesamt (Destatis) bestätigt somitseine vorläufigen Gesamtergebnisse vom 27. September 2018.Maßgeblich beeinflusst wurde die Inflationsrate - wie in denVormonaten - durch den Preisanstieg bei Energieprodukten. DieEnergiepreise lagen im September 2018 um 7,7 % höher als im September2017. Die Teuerungsrate für Energie hat sich damit erneut erhöht(August 2018: +6,9 %). Im September 2018 waren insbesondere leichtesHeizöl (+35,6 %) und Kraftstoffe (+13,0 %) teurer als ein Jahr zuvor.Den starken Preisanstiegen bei Mineralölprodukten standenvergleichsweise moderate Preisentwicklungen bei anderenEnergieprodukten gegenüber (zum Beispiel Umlagen von Zentralheizungund Fernwärme: +2,4 %; Strom: +0,9 %; Gas: -1,5 %). OhneBerücksichtigung der Preise für Energie hätte die Inflationsrate imSeptember 2018 bei +1,6 % gelegen.Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich von September 2017 bisSeptember 2018 mit +2,8 % überdurchschnittlich. Der Preisanstiegbinnen Jahresfrist hat sich damit im September 2018 etwas verstärkt(August 2018: +2,5 %). Erheblich teurer als ein Jahr zuvor war Gemüse(+12,3 %, darunter Kartoffeln: +14,6 %). Auch für Molkereiprodukteund Eier (+3,5 %), Obst (+2,7 %) sowie Fisch und Fischwaren (+2,2 %)mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher binnen Jahresfristdeutlich mehr bezahlen. Ohne Berücksichtigung der Preise fürNahrungsmittel und Energie hätte die Inflationsrate im September 2018bei +1,5 % gelegen.Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sich im September 2018gegenüber dem Vorjahr um 3,1 %, maßgeblich bestimmt durch denPreisanstieg bei Energie (+7,7 %). Auch andere Waren verteuerten sichbinnen Jahresfrist deutlich, zum Beispiel Bier (+5,4 %), Zeitungenund Zeitschriften (+4,3 %) sowie Tabakwaren (+3,2 %). Günstiger fürdie Verbraucherinnen und Verbraucher wurden unter anderem Telefone(-5,3 %) und Geräte der Unterhaltungselektronik (-4,6 %).Im Vergleich zu den Preisen für Waren erhöhten sich im September2018 die Preise für Dienstleistungen insgesamt mit +1,5 % gegenüberdem Vorjahresmonat deutlich schwächer. Die Preisentwicklung fürDienstleistungen wirkte somit dämpfend auf die Inflationsrate.Bedeutsam für die Preiserhöhung bei Dienstleistungen waren dieNettokaltmieten (+1,5 %), da private Haushalte einen großen Teilihrer Konsumausgaben dafür aufwenden. Stärker verteuerten sich zumBeispiel Pauschalreisen (+3,1 %) sowie Wartung und Reparatur vonFahrzeugen (+2,7 %). Günstiger waren hingegenBildungsdienstleistungen des Elementar- und Primarbereichs (-11,4 %),insbesondere durch den Wegfall der Kinderbetreuungskosten in einigenBundesländern. Preisrückgänge gegenüber September 2017 gab es auchbei Flugtickets (-3,9 %) und Telekommunikationsdienstleistungen (-0,7%).Veränderung im September 2018 gegenüber dem Vormonat August 2018Im Vergleich zum August 2018 stieg der Verbraucherpreisindex imSeptember 2018 um 0,4 %. Deutlich waren die Preiserhöhungen imVormonatsvergleich bei Bekleidungsartikeln (+8,1 %) sowie bei Schuhenund Schuhzubehör (+4,4 %). Hier wirkte sich vor allem die Umstellungauf die Herbst-/Winterkollektion aus. Zudem stiegen im September 2018die Preise für Energie um 2,0 % gegenüber August 2018, insbesonderewurden Mineralölprodukte teurer (+4,3 %, davon leichtes Heizöl: +9,7%; Kraftstoffe: +2,6 %).Auch die Preise für Nahrungsmittel insgesamt zogen im September2018 gegenüber dem Vormonat an (+0,9 %). Binnen Monatsfrist erhöhtensich vor allem die Preise für Gemüse (+7,8 %, darunter Gurken: +47,1%; Tomaten: +32,2 %) sowie für Speisefette und Speiseöle (+2,5 %,darunter Butter: +4,5 %). Einige Nahrungsmittel wurden auch etwasgünstiger, zum Beispiel Süßwaren (-0,7 %).Deutliche Preisrückgänge im Vormonatsvergleich gab es mit demAuslaufen der Sommerferien im September bei Pauschalreisen (-10,5 %)und bei Flugtickets (-4,2 %).Harmonisierter Verbraucherpreisindex für DeutschlandDer für europäische Zwecke berechnete HarmonisierteVerbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland lag im September 2018 um2,2 % über dem Stand von September 2017. Im Vergleich zum August 2018stieg der HVPI im September 2018 um 0,4 %. Die vorläufigen Ergebnissefür den HVPI vom 27. 