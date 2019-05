Verbraucherpreise im Mai 2019 voraussichtlich um 1,4 % höher als im Mai 2018

Wiesbaden (ots) -Verbraucherpreisindex, Mai 2019:+1,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)+0,2 % zum Vormonat (vorläufig)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Mai 2019:+1,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)+0,3 % zum Vormonat (vorläufig)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen amVerbraucherpreisindex - wird im Mai 2019 voraussichtlich 1,4 %betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bishervorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen dieVerbraucherpreise gegenüber April 2019 voraussichtlich um 0,2 %.Der für europäische Zwecke berechnete HarmonisierteVerbraucherpreisindex für Deutschland hat sich im Mai 2019 imVorjahresvergleich voraussichtlich um 1,3 % erhöht, gegenüber April2019 steigt er voraussichtlich um 0,3 %.Die endgültigen Ergebnisse für Mai 2019 werden am 13. Juni 2019veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Verbraucherpreisstatistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 52,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell