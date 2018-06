Verbraucherpreise Mai 2018: + 2,2 % gegenüber Mai 2017 / Steigende Energiepreise beschleunigen den Preisauftrieb

Wiesbaden (ots) -Verbraucherpreisindex, Mai 2018* + 2,2 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)* + 0,5 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Mai 2018* + 2,2 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)* + 0,6 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im Mai 2018 um 2,2 %höher als im Mai 2017. Damit zog die Inflationsrate - gemessen amVerbraucherpreisindex - im Vergleich zu den vorangegangenen Monatendeutlich an. Eine Inflationsrate von + 2,2 % hatte es zuletzt imFebruar 2017 gegeben. Im Vergleich zum Vormonat April 2018 stieg derVerbraucherpreisindex im Mai 2018 um 0,5 %. Das StatistischeBundesamt (Destatis) bestätigt somit seine vorläufigenGesamtergebnisse vom 30. Mai 2018.Für den Anstieg der Inflationsrate im Mai 2018 waren maßgeblichdie Energiepreise verantwortlich. Der Preisanstieg bei Energiegegenüber dem Vorjahresmonat fiel mit + 5,1 % deutlich höher aus alsim Vormonat (April 2018: + 1,3 %). Insbesondere verteuerten sich vonMai 2017 bis Mai 2018 leichtes Heizöl (+ 24,3 %) und Kraftstoffe (+8,2 %). Teurer als ein Jahr zuvor waren auch Strom (+ 1,5 %) sowieUmlagen von Zentralheizung und Fernwärme (+ 0,5 %), billiger hingegenfeste Brennstoffe (- 1,5 %) und Gas (- 1,1 %). Ohne Berücksichtigungder Energiepreise hätte die Inflationsrate im Mai 2018 bei + 1,8 %gelegen, ohne Berücksichtigung der Mineralölprodukte bei + 1,7 %.Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich von Mai 2017 bis Mai2018 mit + 3,5 % ebenfalls überdurchschnittlich. Im April 2018 wardie Teuerungsrate für Nahrungsmittel fast genauso hoch gewesen (+ 3,4%). Preiserhöhungen im Mai 2018 gegenüber dem Vorjahresmonat betrafenalle Nahrungsmittelgruppen. Teurer als ein Jahr zuvor waren vor allemSpeisefette und Speiseöle (+ 16,5 %). Insbesondere kostete Butter (+32,3 %) erheblich mehr als im Mai 2017. Auch für Obst (+ 8,1 %) sowiefür Molkereiprodukte und Eier (+ 5,5 %) mussten die Verbraucherdeutlich mehr bezahlen. Ohne Berücksichtigung der Preise fürNahrungsmittel und Energie hätte die Inflationsrate im Mai 2018 bei +1,6 % gelegen. Die Preise für Waren insgesamt lagen im Mai 2018 um2,5 % über dem Vorjahresmonat, maßgeblich bestimmt durch diePreisanstiege bei Energie (+ 5,1 %) und bei Nahrungsmitteln (+ 3,5%). Auch andere Waren verteuerten sich binnen Jahresfrist deutlich,zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften (+ 4,6 %), Tabakwaren (+ 4,4%) sowie Erzeugnisse und Verbrauchsgüter für Gartenpflege (+ 3,7 %).Einige Waren wurden auch günstiger, unter anderemInformationsverarbeitungsgeräte (- 4,2 %) und Geräte derUnterhaltungselektronik (- 4,0 %).Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich im Mai2018 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,9 % und damit weniger starkals die Preise für Waren. Bedeutsam für die Preiserhöhung beiDienstleistungen waren die Nettokaltmieten (+ 1,6 %), da privateHaushalte einen großen Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden.Deutlich stärker verteuerten sich binnen Jahresfrist diePauschalreisen (+ 10,4 %), in erster Linie bedingt durch die früheLage von Pfingsten im Mai 2018 (Pfingsten 2017: Anfang Juni). Zudemgab es nennenswerte Preiserhöhungen bei Wartung und Reparatur vonFahrzeugen (+ 3,2 %) sowie bei Dienstleistungen für Verpflegung inRestaurants, Cafés und Straßenverkauf (+ 2,2 %). Günstiger für dieVerbraucher waren unter anderem Flugtickets (- 2,3 %),Telekommunikationsdienstleistungen (- 0,8 %) und zahnärztlicheDienstleistungen (- 0,3 %).Veränderung im Mai 2018 gegenüber dem Vormonat April 2018 ImVergleich zum April 2018 stieg der Verbraucherpreisindex im Mai 2018deutlich um 0,5 %. Im Vormonatsvergleich stiegen die Energiepreise um2,2 %. Insbesondere für leichtes Heizöl (+ 7,6 %) und für Kraftstoffe(+ 4,8 %, darunter Superbenzin: + 4,8 %; Dieselkraftstoff: + 5,1 %)mussten die Verbraucher mehr bezahlen.Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Mai 2018 gegenüber demVormonat vergleichsweise gering um 0,2 %. Deutlich teurer wurdenSpeisefette und Speiseöle (+ 3,2 %), vor allem kostete Butter erneutmehr (+ 6,0 % gegenüber April 2018). Auch die Preise für Gemüse (+1,9 %), Obst (+ 0,7 %) sowie für Fleisch und Fleischwaren (+ 0,5 %)stiegen binnen Monatsfrist. Dagegen gingen die Preise fürMolkereiprodukte (- 2,2 %) und Süßwaren (- 0,3 %) im gleichenZeitraum zurück.Harmonisierter Verbraucherpreisindex für Deutschland Der füreuropäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex(HVPI) für Deutschland lag im Mai 2018 um 2,2 % über dem Stand vonMai 2017. Damit wurde der für die Geldpolitik der EuropäischenZentralbank (EZB) wichtige Schwellenwert von zwei Prozentüberschritten (zuletzt Februar 2017: + 2,2 %). Im Vergleich zum April2018 stieg der HVPI im Mai 2018 deutlich um 0,6 %. Die vorläufigenErgebnisse für den HVPI vom 30. Mai 2018 wurden damit bestätigt.
Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.