Verbraucherpreise März 2018: + 1,6 % gegenüber März 2017 / Inflationsrate zieht leicht an

Wiesbaden (ots) -Verbraucherpreisindex, März 2018* + 1,6 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)* + 0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, März 2018* + 1,5 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)* + 0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im März 2018 um 1,6 %höher als im März 2017. Damit hat sich die Inflationsrate - gemessenam Verbraucherpreisindex - leicht erhöht. In den drei Monaten zuvorhatte sie sich sukzessive abgeschwächt. Im Vergleich zum Februar 2018stieg der Verbraucherpreisindex im März 2018 um 0,4 %. DasStatistische Bundesamt (Destatis) bestätigt somit seine vorläufigenGesamtergebnisse vom 29. März 2018.Im März 2018 verteuerten sich Energieprodukte gegenüber März 2017 um0,5 %. Der Preisanstieg bei Energie lag damit deutlich unterhalb derGesamtteuerung. Im Februar 2018 war die Teuerungsrate für Energie mit+ 0,1 % noch niedriger ausgefallen. Von März 2017 bis März 2018verteuerte sich vor allem leichtes Heizöl (+ 5,4 %). Teurer als einJahr zuvor waren auch Strom (+ 1,5 %) sowie Umlagen vonZentralheizung und Fernwärme (+ 0,8 %). Hingegen verbilligten sich imgleichen Zeitraum feste Brennstoffe (- 1,6 %), Gas (- 1,4 %) sowieKraftstoffe (- 0,7 %). Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hättedie Inflationsrate im März 2018 ebenfalls bei + 1,6 % gelegen.Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich von März 2017 bis März2018 um 2,9 %. Der Preisanstieg binnen Jahresfrist hat sich damit imMärz 2018 wieder verstärkt (Februar 2018: + 1,1 %). Teurer als einJahr zuvor waren im März 2018 vor allem Speisefette und Speiseöle (+14,9 %), Molkereiprodukte und Eier (+ 10,4 %) sowie Obst (+ 7,4 %).Preisrückgänge gab es hingegen bei fast allen Gemüsesorten, dadurchgingen die Preise für Gemüse insgesamt um 6,6 % zurück. DieserPreisrückgang war - wie bereits im Februar 2018 - auch durch diehohen Gemüsepreise vor einem Jahr bedingt.Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sich im März 2018 gegenüberdem Vorjahresmonat um + 1,4 %. Neben dem Preisanstieg beiNahrungsmitteln (+ 2,9 %) verteuerten sich einige Waren binnenJahresfrist deutlicher, insbesondere Zeitungen und Zeitschriften (+4,8 %), Tabakwaren (+ 4,5 %) und Bier (+ 3,5 %). Günstiger hingegenwurden zum Beispiel Geräte der Unterhaltungselektronik (- 3,9 %) undInformationsverarbeitungsgeräte (- 3,5 %).Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich im März 2018gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,8 % und damit stärker als diePreise für Waren. Bedeutsam für die Preiserhöhung beiDienstleistungen waren die Nettokaltmieten (+ 1,6 % gegenüber März2017), da private Haushalte einen großen Teil ihrer Konsumausgabendafür aufwenden. Noch etwas stärker verteuerten sich binnenJahresfrist zum Beispiel Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+ 3,2%), Pauschalreisen (+ 3,2 %) sowie Dienstleistungen für Verpflegungin Restaurants, Cafés und Straßenverkauf (+ 2,2 %). Günstiger für dieVerbraucher waren hingegen unter anderemTelekommunikationsdienstleistungen (- 0,7 %).Veränderung im März 2018 gegenüber dem Vormonat Februar 2018Im Vergleich zum Februar 2018 stieg der Verbraucherpreisindex im März2018 um 0,4 %. Im Vormonatsvergleich verteuerten sich saisonbedingtinsbesondere Bekleidungsartikel (+ 5,8 %) sowie Schuhe undSchuhzubehör (+ 4,4 %). Hier wirkte sich vor allem der Umstieg aufdie Frühjahrs- und Sommerkollektion aus. Auch die Preise fürPauschalreisen (+ 2,0 %) und Flugtickets (+ 1,5 %) zogen binnenMonatsfrist an, unter anderem durch die frühe Lage von Ostern.Zudem erhöhten sich im März 2018 gegenüber dem Vormonat die Preisefür Nahrungsmittel um 0,2 %. Hier mussten die Verbraucher vor allemfür Speisefette und Speiseöle (+ 4,9 %, darunter Butter: + 8,1 %)sowie Fisch und Fischwaren (+ 1,1 %) mehr bezahlen. Dagegen gingenzum Beispiel die Preise für Gemüse leicht zurück (- 0,5 %, darunterTomaten: - 1,6 %; Kopf- oder Eisbergsalat: - 0,8 %).Abgemildert wurde der Preisanstieg im März 2018 vor allem durchsinkende Preise für Energie (- 0,6 %). Verbraucherfreundlich war hierder Preisrückgang bei Kraftstoffen (- 2,1 %, darunter Superbenzin: -2,4 %, Dieselkraftstoff: - 1,3 %). Die Preisentwicklung derHaushaltsenergie war vergleichsweise unauffällig (+ 0,1 %, darunterGas: - 0,1 %; Strom: + 0,1 %).Harmonisierter Verbraucherpreisindex für DeutschlandDer für europäische Zwecke berechnete HarmonisierteVerbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland lag im März 2018 um 1,5% über dem Stand von März 2017. Im Vergleich zum Februar 2018 stiegder Index im März 2018 um 0,4 %. Die vorläufigen Ergebnisse für denHVPI vom 29. Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell