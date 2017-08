Verbraucherpreise Juli 2017:+ 1,7 % gegenüber Juli 2016/ Inflationsrate seit Mai 2017 leicht angezogen

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 11.08.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im Juli 2017 um 1,7 %höher als im Juli 2016. Damit zog die Inflationsrate - gemessen amVerbraucherpreisindex - den zweiten Monat in Folge leicht an. Eineetwas höhere Rate als im Juli 2017 hatte es zuletzt im April mit +2,0 % gegeben. Im Vergleich zum Juni 2017 stieg derVerbraucherpreisindex im Juli 2017 um 0,4 %. Das StatistischeBundesamt (Destatis) bestätigt somit seine vorläufigenGesamtergebnisse vom 28. Juli 2017.Im Juli 2017 verteuerte sich Energie im Vergleich zum Juli 2016 um0,9 %. Der Preisanstieg der Energie lag damit deutlich unterhalb derGesamtteuerung. Im Juni 2017 waren die Energiepreise noch genausohoch wie im Vorjahresmonat gewesen. Im Juli 2017 waren vor allem dieMineralölprodukte (+ 2,0 %, davon leichtes Heizöl:+ 5,4 %;Kraftstoffe: + 1,3 %) und Strom (+ 1,9 %) teurer als ein Jahr zuvor.Dagegen verbilligte sich Gas um 3,2 %.Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich von Juli 2016 bis Juli2017 um 2,7 %. Im Juni 2017 hatte die Veränderungsrate gegenüber demVorjahresmonat bei + 2,8 % gelegen. Damit liegt der Preisanstieg fürNahrungsmittel auch im Juli 2017 deutlich über der Gesamtteuerung.Teurer als ein Jahr zuvor waren im Juli 2017 vor allem Speisefetteund Speiseöle (+ 29,2 %), insbesondere kostete Butter (+ 64,0 %)erheblich mehr. Auch für Molkereiprodukte (+ 14,0 %) mussten dieVerbraucher durchweg mehr bezahlen. Weitere Preiserhöhungen gab esunter anderem bei Fisch und Fischwaren (+ 3,2 %) sowie Fleisch undFleischwaren (+ 2,4 %). Hingegen gingen binnen Jahresfristinsbesondere die Preise für Gemüse zurück (- 6,0 %). OhneBerücksichtigung der Nahrungsmittel und Energie hätte dieInflationsrate im Juli 2017 bei + 1,7 % gelegen.Die Preise sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen erhöhtensich von Juli 2016 bis Juli 2017 um jeweils 1,7 %. Unter den Warenverteuerten sich neben vielen Nahrungsmitteln und einigenEnergieprodukten unter anderem Zeitungen und Zeitschriften (+ 4,8 %),Tabakwaren (+ 4,5 %) sowie pharmazeutische Erzeugnisse (+ 2,7 %)deutlich.Bedeutsam für die Preiserhöhung der Dienstleistungen waren dieNettokaltmieten (+ 1,8 % gegenüber Juli 2016), da private Haushalteeinen großen Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden. Noch stärkerverteuerten sich zum Beispiel Pauschalreisen (+ 4,3 %), Wartung undReparatur von Fahrzeugen (+ 3,2 %) sowie Verpflegungsdienstleistungen(+ 2,0 %). Einige Dienstleistungen waren hingegen auch günstiger,insbesondere Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (- 7,2 %) inFolge der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II im Januar 2017.Hier verringerten sich vor allem in der ambulanten Pflege fürgesetzlich Versicherte die zu zahlenden Eigenanteile beiInanspruchnahme einzelner Pflegeleistungen.Veränderung im Juli 2017 gegenüber dem Vormonat Juni 2017 ImVergleich zum Juni 2017 stieg der Verbraucherpreisindex im Juli 2017um 0,4 %. Im Ferienmonat Juli zogen vor allem die Preise fürPauschalreisen (+ 14,7 %, davon ins Ausland: + 15,4 %; ins Inland: +5,7 %) und Flugtickets (+ 7,4 %) an. Auch die Preise fürNahrungsmittel insgesamt erhöhten sich leicht um 0,3 %. Auffälligwaren hier erneut die Preiserhöhungen bei Speisefetten und Speiseölenmit + 7,4 % (Juni 2017: + 4,9 % gegenüber Mai 2017), insbesondere warfür die Verbraucher ein Preisanstieg bei Butter mit + 14,2 %gegenüber Juni 2017 spürbar. Günstiger wurde bei den Nahrungsmittelnvor allem Gemüse (- 1,6 %, darunter Kopf- und Eisbergsalat: - 11,2 %;Tomaten: - 5,4 %).Die Preise für Energie insgesamt gingen im Juli 2017 binnenMonatsfrist um 0,3 % zurück. Im Einzelnen standen jedoch denPreisrückgängen unter anderem bei Kraftstoffen (- 0,9 %) und Gas (-0,4 %) auch Preisanstiege bei leichtem Heizöl (+ 0,6 %) und Strom (+0,2 %) gegenüber. Günstiger im Vergleich zum Vormonat ausVerbrauchersicht waren zudem Bekleidungs-artikel (- 4,3 %) sowieSchuhe und Schuhzubehör (- 2,8 %). Diese Entwicklung erklärt sichvorrangig durch saisonale Preisnachlässe für einzelne Sommerartikel.Harmonisierter Verbraucherpreisindex für Deutschland Der füreuropäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex(HVPI) für Deutschland lag im Juli 2017 um 1,5 % über dem Stand vonJuli 2016. Im Vergleich zum Juni 2017 stieg der Index im Juli 2017 um0,4 %. Die vorläufigen Ergebnisse für den HVPI vom 28. Weitere Informationen zur Verbraucherpreisstatistik bietet dieFachserie 17, Reihe 7 "Verbraucherpreise für Deutschland".Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zur Verbraucherpreisstatistikkönnen über die Tabellen Verbraucherpreisindex (61111-0004) und(61111-0006) sowie Harmonisierter Verbraucherpreisindex (61121-0002)und (61111-0004) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.