Verbraucherpreise Februar 2017: + 2,2 % gegenüber Februar 2016 / Inflationsrate zieht weiter an

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 14.03.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im Februar 2017 um 2,2% höher als im Februar 2016. Die Inflationsrate - gemessen amVerbraucherpreisindex - zog damit weiter an (Januar 2017: + 1,9 %;Dezember 2016: + 1,7 %). Eine Inflationsrate über zwei Prozent hattees zuletzt im August 2012 mit ebenfalls + 2,2 % gegeben. Im Vergleichzum Januar 2017 stieg der Verbraucherpreisindex im Februar 2017 um0,6 %. Das Statistische Bundesamt (Destatis) bestätigt damit seinevorläufigen Gesamtergebnisse vom 1. März 2017.Im Februar 2017 lagen die Energiepreise insgesamt mit + 7,2 %deutlich über dem Vorjahresniveau und wirkten damit erneut starkpreistreibend auf die Gesamtteuerung. Die Preisanstiege bei Energiein den letzten Monaten (Januar 2017: + 5,9 %; Dezember 2016: + 2,5 %)ergaben sich im Wesentlichen durch die niedrigen Energiepreise voreinem Jahr: Im Februar 2016 wurde der niedrigste Stand im Jahr 2016erreicht. Durch diesen Basiseffekt waren insbesondere leichtes Heizölmit + 43,8 % sowie Kraftstoffe mit + 15,6 % im Februar 2017 erheblichteurer als ein Jahr zuvor. Die Preisänderungen binnen Jahresfrist fürdie anderen Energieprodukte fielen deutlich schwächer aus (zumBeispiel Strom: + 1,6 %; Gas: - 3,2 %; Umlagen für Zentralheizung undFernwärme:- 4,7 %). Ohne Berücksichtigung der Energie hätte dieInflationsrate im Februar 2017 bei + 1,7 % gelegen, ohneBerücksichtigung der Mineralölprodukte nur bei + 1,5 %.Auch die Preise für Nahrungsmittel lagen im Februar 2017 mit + 4,4% deutlich höher als im Februar 2016. Der Preisanstieg beiNahrungsmitteln hat sich damit verstärkt (Januar 2017: + 3,2 %) undim Februar 2017 wesentlich zum Anstieg der Gesamtteuerungbeigetragen. Erheblich teurer als ein Jahr zuvor war im Februar 2017Gemüse (+ 21,0 %), hier insbesondere frisches Gemüse wie Salat,Tomaten und Gurken. Auch für Speisefette und Speiseöle (+ 13,2 %),Fisch und Fischwaren (+ 5,4 %) sowie Obst (+ 3,9 %) mussten dieVerbraucher deutlich mehr bezahlen.Gemessen an der Gesamtteuerung erhöhten sich die Preise für Wareninsgesamt im Februar 2017 gegenüber Februar 2016 mit + 3,2 %überdurchschnittlich, maßgeblich bestimmt durch die Preisanstiege beiEnergie (+ 7,2 %) und bei Nahrungsmitteln (+ 4,4 %). Auch andereWaren verteuerten sich binnen Jahresfrist deutlich, zum BeispielZeitungen und Zeitschriften (+ 4,5 %) sowie Tabakwaren (+ 3,2 %).Einige Waren wurden hingegen billiger, unter anderem Geräte derUnterhaltungselektronik (- 4,7 %) und Bekleidungsartikel (- 0,5 %).Im Vergleich zu den Waren erhöhten sich im Februar 2017 die Preisefür Dienstleistungen insgesamt mit + 1,3 % gegenüber demVorjahresmonat deutlich schwächer. Diese Teuerung wurde imWesentlichen durch die Erhöhung bei der Nettokaltmiete bestimmt (+1,6 % gegenüber Februar 2016), da private Haushalte einen großen Teilihrer Konsumausgaben dafür aufwenden. Daneben verteuerten sich unteranderem Dienstleistungen für Verpflegung (+ 2,0 %) sowie fürVersicherungen (+ 2,4 %). Deutlich billiger wurden binnen Jahresfristhingegen Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (- 6,1 %),insbesondere in Folge der Umsetzung des Pflegestärkegesetzes II. Auchdie Preise für Flugtickets (- 3,0 %) und fürTelekommunikationsdienstleistungen (- 1,1 %) waren rückläufig.Veränderung im Februar 2017 gegenüber dem Vormonat Januar 2017 ImVergleich zum Januar 2017 stieg der Verbraucherpreisindex im Februar2017 um 0,6 %. Der Anstieg der Verbraucherpreise insgesamt gegenüberdem Vormonat war in erster Linie saisonbedingt: So verteuerte sichGemüse um 12,2 %, insbesondere die Preise für frische Gemüsesortenwie Kopf- und Eisbergsalat (+ 44,1 %), Paprika (+ 35,1 %) oderTomaten (+ 25,8 %) erhöhten sich erheblich. Auch die Preise fürPauschalreisen (+ 9,4 %) lagen deutlich über dem Preisniveau desVormonats. Preiserhöhungen gab es zudem bei Erzeugnissen undVerbrauchsgütern für Gartenpflege (+ 2,1 %, darunter Schnittblumen: +6,0 %) sowie bei Obst (+ 1,7 %, darunter Weintrauben: + 7,2 %;Zitrusfrüchte: + 5,2 %).Die saisonalen Preiserhöhungen bei Gemüse und Obst erklären imWesentlichen auch den Preisanstieg bei Nahrungsmitteln insgesamt imFebruar 2017 (+ 1,9 %). Die Preise für Energie insgesamt erhöhtensich im Vergleich zum Vormonat nur um 0,3 %, darunter leichtes Heizölmit + 0,4 %, Kraftstoffe mit + 0,2 % und Strom mit + 0,2 %.Harmonisierter Verbraucherpreisindex für Deutschland Der füreuropäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex(HVPI) für Deutschland lag im Februar 2017 um 2,2 % über dem Standvon Februar 2016. Erstmals seit September 2012 (+ 2,1 %) wurde inDeutschland der für die Geldpolitik wichtige Schwellenwert von zweiProzent wieder überschritten. Im Vergleich zum Januar 2017 stieg derIndex im Februar 2017 um 0,7 %. Die vorläufigen Ergebnisse für denHVPI vom 1. 