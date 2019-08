Verbraucherpreise im August 2019 voraussichtlich um 1,4 % höher als im August 2018

Wiesbaden (ots) -Verbraucherpreisindex, August 2019:+1,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)-0,2 % zum Vormonat (vorläufig)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, August 2019:+1,0 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)-0,1 % zum Vormonat (vorläufig)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen amVerbraucherpreisindex (VPI) - wird im August 2019 voraussichtlich 1,4% betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bishervorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, sinken dieVerbraucherpreise gegenüber Juli 2019 voraussichtlich um 0,2 %.Der für europäische Zwecke berechnete HarmonisierteVerbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland hat sich im August 2019im Vorjahresvergleich voraussichtlich um 1,0 % erhöht, gegenüber Juli2019 sinkt er voraussichtlich um 0,1 %. Die voraussichtlicheAbweichung zwischen VPI und HVPI von 0,4 Prozentpunkten in derVorjahresrate resultiert aus einem methodischen Sondereffekt bei denPauschalreisen im HVPI, der bereits im Juli 2019 zum Tragen kam(ausführliche Erläuterung unter "Methodische Hinweise" am Ende derPressemitteilung).Die endgültigen Ergebnisse für August 2019 werden am 12. September2019 veröffentlicht.Methodische Hinweise:Die Vorjahresrate des HVPI liegt im August 2019 voraussichtlichmit 0,4 Prozentpunkten deutlich unter der des VPI. Dies resultiert imWesentlichen aus einem methodischen Sondereffekt im HVPI: Dierevidierten Ergebnisse des VPI zu Beginn des Jahres waren auch in diejährliche Wägungsanpassung des HVPI zu integrieren und führen zueinem geringeren Gewicht der Pauschalreisen im Jahr 2019. Für dieGewichte des Jahres 2018 ist wie üblich keine Anpassung vorgenommenworden. Konkret wirkt dadurch der starke saisonale Effekt bei denPauschalreisen im August weniger stark auf den HVPI 2019 als auf denHVPI 2018. Der HVPI weist dadurch im August 2018 eine höhereInflationsrate als der VPI aus (2,1 % zu 1,9 %), hervorgerufen durchden stärkeren Einfluss der hohen Preise für Pauschalreisen aufgrundder höheren Gewichtung im HVPI als im VPI in 2018. Dieser Effektdreht sich nun um. Die hohen Preise im August wirken sich durch dievergleichbaren Gewichte in HVPI und VPI in 2019 ungefähr gleich aus(siehe Vormonatsraten), der hohe Indexstand des HVPI für August 2018(105,2 zu 104,5 im VPI) führt aber zu einer niedrigerenInflationsrate im HVPI im Juli 2019 (Basiseffekt).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Verbraucherpreisstatistik, Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 52,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell