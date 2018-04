Verbraucherpreise im April 2018 voraussichtlich um 1,6 % höher als im April 2017

Wiesbaden (ots) -Verbraucherpreisindex, April 2018:* + 1,6 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)* 0,0 % zum Vormonat (vorläufig)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, April 2018:* + 1,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)* - 0,1 % zum Vormonat (vorläufig)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen amVerbraucherpreisindex - wird im April 2018 voraussichtlich +1,6 %betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bishervorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, bleiben dieVerbraucherpreise gegenüber März 2018 voraussichtlich unverändert.Der für europäische Zwecke berechnete HarmonisierteVerbraucherpreisindex für Deutschland hat sich im April 2018 imVorjahresvergleich voraussichtlich um 1,4 % erhöht, gegenüber März2018 sinkt er voraussichtlich um 0,1 %.Die endgültigen Ergebnisse für April 2018 werden am 16. Mai 2018veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Annerose Mann, Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 52,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell