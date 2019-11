Berlin (ots) - Die Klimadebatte ist in vollem Gange. Im Oktober hat dasBundeskabinett Teile des Klimaschutzprogramms beschlossen, darunter diesteuerliche Förderung der energetischen Sanierung. Zu Recht, denn in Gebäudenist das Potenzial für CO2-Einsparungen enorm hoch. Mit welchen MaßnahmenVerbraucher die Energieeffizienz beim Heizen und Lüften in den eigenen vierWänden verbessern können, zeigt das neu gestaltete Portal "Intelligent heizen".Klimaschutz beginnt im eigenen Zuhause - und zwar beim Heizen. Die meistenHeizungsanlagen in Deutschland sind nicht auf dem neuesten Stand der Technik,sie verbrauchen unnötig viel Energie und treiben den CO2-Ausstoß in die Höhe.Wer dem jetzt ein Ende setzen möchte, findet dazu umfassende Informationen aufdem Portal "Intelligent heizen". Bereits seit zwölf Jahren berät und begleitetdie Plattform Verbraucher auf dem Weg zu einer energieeffizienten undumweltfreundlichen Heizung. Nun präsentiert sich das Verbraucherportal in einemneuen Design. Die überarbeitete Struktur ermöglicht den Besuchern der Seiteeinen noch einfacheren und schnelleren Einstieg in die Themenwelten Heizen undLüften. Aber auch, wer sich tiefergehend über moderne Heizsysteme, die Vielfaltder Energieträger sowie über digitale Heiztechnik informieren möchte, wird aufdem Portal fündig.Fördermittelsuche leicht gemacht"Intelligent heizen" ist ein Angebot der VdZ - Forum für Energieeffizienz in derGebäudetechnik e.V. "Oft ist Hausbesitzern gar nicht bewusst, wie viel Energiebeim Heizen verloren geht und was sie dagegen tun können. Das möchten wirändern", erklärt Kerstin Vogt, Geschäftsführerin des Dachverbandes."Investitionen in effiziente Heiztechnik lohnen sich in mehrfacher Hinsicht: DieHeizkosten sinken, der Komfort steigt und das Klima wird entlastet. Und nichtzuletzt unterstützt der Staat mit attraktiven Fördermitteln." Informationen zuden verschiedenen Fördermöglichkeiten je nach Vorhaben sind daher auch nach demRelaunch ein zentraler Bestandteil der Website. Die bisherigeFördermitteldatenbank wurde optimiert und weist nun als Fördernavigator den Wegzur passenden finanziellen Unterstützung durch Bund, Länder oder Kommunen.Praxistipps und Erfahrungsberichte zum Heizen und LüftenIm Zuge des Relaunchs wurde auch das Corporate Design des gesamtenInformationsangebots von "Intelligent heizen" modernisiert, zu dem unter anderemauch ein Facebook-Kanal, Broschüren und Videos gehören. Neu auf dem Portal istzudem ein Blog mit Tipps rund ums Heizen und Lüften sowie Berichten über neusteTechniktrends. In dieser Rubrik wird es künftig außerdem Experten-Interviews undinspirierende Geschichten aus der Praxis geben. "Wir möchten unser Portal nah anden Interessen und Bedürfnissen der Nutzer ausrichten", sagt Kerstin Vogt."Daher setzen wir den Fokus künftig noch mehr auf Erfahrungsberichte vonHauseigentümern, Handwerkern und Branchenexperten, zum Beispiel zum Umstieg aufeine Hybridheizung, zum Einbau einer Solaranlage oder eines Lüftungssystems." Zufinden ist das Portal weiterhin über die Web-Adresse www.intelligent-heizen.infooder per Suchmaschine.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot desForums für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik VdZ. Seit 2007 informiert dasServiceportal technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für einewirtschaftliche Heizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhaltenSie unter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizen undaktuelle Informationen gibt es auch auf Facebook.Pressekontakt:Josefin Heddrich| KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-25 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell