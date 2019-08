Verbraucherperspektive: Nährwertkennzeichnungen im Praxistest / Netto testet drei Nährwertkennzeichen auf Verpackungen

Maxhütte-Haidhof (ots) - Farbliche Kennzeichnung, Torte oderWegweiser: Deutschland diskutiert über die optimale Art derKennzeichnung des Salz-, Zucker- oder Fettgehalts von Lebensmitteln.Taten statt Worte: Auf die Vorderseiten der Verpackungen von 16beliebten Eigenmarkenartikeln druckt Netto als erster Discounter abEnde August jeweils eines der drei meistdiskutiertenNährwertkennzeichnung-Modelle ab. Netto reagiert damit auf dieöffentliche Diskussion mit einem im Discount einzigartigenPraxis-Probelauf für seine Kunden. Mit dieser Aktion ermöglicht Nettoseinen Kunden sich selbst ein Bild zu machen und die dreiverschiedenen Kennzeichnungen auf ihre Tauglichkeit zu testen: DasModell des Max-Rubner-Instituts ("MRI" - Kombination vonNährwertangaben mit Ernährungswegweiser), den Nutri-Sore ("farblicheKennzeichnung") sowie das Modell des Lebensmittelverbands Deutschland(vormals BLL, "Tortendiagramm"). Beeinflussen diese unterschiedlichenKennzeichnungen das tatsächliche Kaufverhalten der Kunden? Derdreimonatige Praxistest von Netto nimmt diese Frage in den Fokus, umnoch mehr Verbrauchertransparenz und- orientierung beimLebensmitteleinkauf voranzutreiben.Netto engagiert sich umfassend für eine ausgewogenere Ernährungseiner Kunden - unter anderem durch die konsequente Reduzierung desZucker-, Salz- und Fettgehalts seines Eigenmarkensortimentes. Diefundierte Verbraucherbildung ist eine entscheidende Grundlage füreinen bewussten Lebensstil. Eine wichtige Rolle spielt dabei dieKaufentscheidung: Nur eine transparente Information ermöglicht es demaufgeklärten Kunden, sich wirklich für das ausgewogenere Produkt zuentscheiden. Daher unterstützt Netto die geplante Einführung einervereinfachten Nährwertkennzeichnung auf der Verpackungsvorderseitevon Lebensmitteln.Um den möglichen Kundennutzen und die Akzeptanz einer solchenKennzeichnung realistisch zu bewerten, setzt Netto aktuell aufkonkrete Erfahrungswerte aus der Lebenswelt der Verbraucher.Netto bietet seinen Kunden als erster Discounter ab Ende August2019 die Chance, die Alltagstauglichkeit der drei Modelle auf 16Netto-Eigenmarkenprodukten verschiedener Warenbereiche einemPraxistest zu unterziehen. Der Fokus liegt dabei auf besondersbeliebten und verkaufsstarken Produkten - darunter bewusst auchFertiggerichte und Snacks. Mit dem Nutri-Score werden beispielsweisePaprika-Chips, Lasagne, Thunfisch-Pizza, Hühnerfrikassee oderNudelauflauf gekennzeichnet. Die Modelle von MRI und desLebensmittelverbands Deutschland (vormals BLL) finden sich unteranderem auf Kochschinken, Bandnudeln, Tilsiter, Buttertoast,Mehrkornbrötchen, Schoko-Röllchen oder Schokolade.Die Beobachtung des Kaufverhaltens, einer möglichen Änderungdessen sowie einer Analyse der Verkaufszahlen sollen Netto Anregungengeben, um die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden noch bessereinzuschätzen und bei der zukünftigen Entwicklung verbrauchernaherLösungen zu berücksichtigen.Vorgestellt: Die drei Modelle im ÜberblickAls Vorreiter im deutschen Lebensmitteldiscount setzt Netto auffolgende verschiedene Ansätze der Nährwertkennzeichnung imPraxistest:- Das "Nutri-Score"-Modell zeigt Verbrauchern per farblicherKennzeichnung auf einen Blick die Nährwertqualität einesProduktes an.- Das MRI-Modell (Max-Rubner-Institut) basiert auf dem"Nutri-Score"-Algorithmus und verbindet die Nährwertangaben miteinem Ernährungswegweiser.- Beim Lebensmittelverband Deutschland (vormals BLL) verdeutlichenTortendiagramme den abgedeckten Anteil eines Produkts an derempfohlenen Tagesmenge für fünf verschiedene Stoffe.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 76.700Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von13,3 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit über 5.200Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigstenAusbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetztFührungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus deneigenen Reihen.