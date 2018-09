Verbrauchermagazin SUPER.MARKT deckt Betrug auf bei Teppichreinigern in Berlin und Brandenburg

Berlin (ots) -Sperrfrist: 24.09.2018 19:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Opfer fühlen sich hintergangen und hilflos: mehrere tausendEuro sollten sie für eine Teppichwäsche und kleinere Reparaturen anscheinbar kostbaren Erbstücken zahlen. Ein Vielfaches dessen, wasnach Ansicht eines Sachverständigen marktüblich ist. Als dasVerbrauchermagazin im vergangenen Jahr darüber berichtet, melden sichimmer mehr Opfer beim rbb und schildern üble Machenschaften. NeueRecherchen zeigen nun: Die Methode hat offenbar System, und dahinterstecken scheinbar immer wieder die gleichen Geschäftemacher ausBerlin. Horst Günther, Sachverständiger der IHK, meint: "Das sindkeine Einzelfälle, pro Tag werden vielleicht 10, 15 Leute betrogen."Oft angewandte Masche: Es wird ein Mottenbefall diagnostiziert,obwohl es gar keinen gibt. Oder die Teppiche werden mit Zertifikatenals extrem wertvoll eingeschätzt. So soll suggeriert werden: es lohntsich, für Reinigung und Restaurierung viel Geld zu investieren.SUPER.MARKT findet raus: Die Namen der Firmen wechseln. Aber diegroßflächig in Berlin und Potsdam geschaltete Werbung inTageszeitungen und Prospekten ist immer ähnlich.Mehr dazu am Montagabend im Verbrauchermagazin SUPER.MARKT, ab20.15 Uhr im rbb-Fernsehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 37951Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell