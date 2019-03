Verbraucherinformation: dm ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes verschiedene babylove-Artikel zurück (FOTO)

Finanztrends Video zu



Karlsruhe (ots) -dm-drogerie markt ruft aus Gründen des vorbeugendenVerbraucherschutzes folgende Artikel der dm-Marke babylove mit denangegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten zurück:- "babylove Granatapfel-Mango in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat"mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.10.2020- "babylove Pfirsich-Maracuja in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat"mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.10.2020- "babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel, 190 g, nach dem 4.Monat"mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.10.2020- "babylove Erdbeere-Banane in Apfel mit Müsli, 90 g, ab 1 Jahr(Quetschbeutel)"mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 16.10.2020 und 17.10.2020Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist leicht auf dem Deckelrand,bzw. auf der Rückseite des jeweiligen Produkts zu erkennen.Grund für den Rückruf: Durch Eigenkontrollen wurde festgestellt,dass in einzelnen Produkten mit oben genannten MHD erhöhteAflatoxin-Gehalte nicht ausgeschlossen werden können. Diese Stoffekönnen die Gesundheit beeinträchtigen, wenn sie über einen längerenZeitraum aufgenommen werden. Aflatoxine sind Stoffwechselprodukte,die von verschiedenen Schimmelpilzen gebildet werden. Schimmel kannsich beispielsweise durch falsche Lagerung bilden.Unsere Kunden werden gebeten, die Produkte mit oben genannten MHDnicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in diedm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlicherstattet.Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte hat für uns höchstePriorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allenKunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Weitere Informationen für Kunden:dm-ServiceCenterTel.: 0800 365 8633 (kostenfrei)E-Mail: servicecenter@dm.deÖffnungszeiten: Mo bis Sa 8 bis 20 Uhrwww.dm.dePressekontakt:Herbert ArthenTelefon: 0721 55 92-1195herbert.arthen@dm.dewww.dm.denewsroom.dm.deOriginal-Content von: dm-drogerie markt, übermittelt durch news aktuell