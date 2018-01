Verbraucherinformation / Warenrückruf / XOX Gebäck GmbH, Hameln, warnt vorsorglich vor dem Verzehr von verschiedenen Snackartikeln aufgrund von Fremdkörpern

Hameln (ots) - Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzesruft das Unternehmen XOX Gebäck GmbH, nachfolgend genannte Produktezurück, weil in einigen Produkten Metallabrieb festgestellt wurde unddeshalb von dem Verzehr der folgenden Produkte abgeraten wird:XOX Pommes Snack Ketchup 125g (EAN: 4031446810218)- MHD: 10.10.2018XOX Pommes Snack Schranke 125g (EAN: 4031446811758)- MHD: 11.10.2018- MHD: 12.10.2018Bravo Snack Mix 100g (EAN: 0000022686541)- MHD: 16.08.2018- MHD: 17.08.2018Bravo Pommes Snack Ketchup 100g (EAN: 0000024119801)- MHD: 17.08.2018- MHD: 18.08.2018Die Firma XOX hat reagiert und die betroffenen Artikel in denbetroffenen Märkten aus dem Verkauf nehmen lassen.Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allenVerbrauchern für entstandene Unannehmlichkeiten! Noch vorhandenePackungen der genannten Artikel mit dem entsprechendenMindesthaltbarkeitsdatum können selbstverständlich gegen Erstattungdes Kaufpreises am Kauf-Ort zurückgegeben werden.Pressekontakt:Verbraucheranfragen beantworten wir gerne per Mail unter qs@xox.deoder telefonisch unter 05151/10733-635.Original-Content von: XOX Gebäck GmbH, übermittelt durch news aktuell