Verbraucherinformation: Gardena ruft vorbeugend Akku-Rasenmäher PowerMax[TM] Li-40/37 und Li-40/41 zurück (FOTO)

Ulm (ots) -Im Sinne der vorbeugenden Verbrauchersicherheit ruft die GARDENAManufacturing GmbH die Akku-Rasenmäher PowerMax[TM] Li-40/37 (Art.5038) und Li-40/41 (Art. 5041) zurück. Die Produkte wurden von Januar2017 bis November 2018 in mehreren europäischen Ländern in Bau- undHeimwerkermärkten sowie Gartencentern und in Online-Shops verkauft.In hauseigenen Tests zeigte sich unter bestimmten Bedingungen beider Anwendung und Lagerung ein Kurzschluss in der Geräteelektronik,der zu einer Feuergefahr führen kann.Verbraucher werden gebeten, die Verwendung einzustellen, zurLagerung den Akku zu entnehmen und mit dem Gardena Service Kontaktaufzunehmen, um die Rückführung des Rasenmähers zur Überarbeitung zuorganisieren: Tel. 0731 490-2577 (Erreichbarkeit: Mo - Fr 8 - 17 Uhr)oder E-Mail service@gardena.com.Die Sicherheit unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wirbitten um Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:GARDENA GmbHHeribert WettelsHans-Lorenser-Str. 4089079 UlmTel.: 0731 490-513heri-bert.wettels@husqvarnagroup.comwww.gardena.de/presseOriginal-Content von: GARDENA GmbH, übermittelt durch news aktuell