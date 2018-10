Geretsried (ots) - Die Franco Fresco GmbH ruft vorsorglichfolgende Pizza zurück: "Gustavo Gusto I like Pizza Prosciutto"(schwarzer Karton), 450g, MHD 13.05.2019, Losnummer 288.Aufgrund eines Produktionsfehlers ist nicht auszuschließen, dasssich auf diesen Pizzen im Einzelfall scharfkantige, durchsichtigeKunststoffteile befinden können. Vom Verzehr wird daher dringendabgeraten.Die Franco Fresco GmbH hat umgehend reagiert und den betroffenenArtikel bereits aus dem Verkauf nehmen lassen. Betroffen sindREWE-Märkte in den Bundesländern Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz.Kunden können das betroffene Produkt in jedem Markt zurückgebenund erhalten selbstverständlich auch ohne Kassenbon den Kaufpreiszurück.Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind keine weiterenGustavo-Gusto-Pizzen, sowie andere Mindesthaltbarkeitsdaten des obenangeführten Produktes betroffen.Die Franco Fresco GmbH bedauert die eingetretenenUnannehmlichkeiten sehr und möchte sich bei allen Verbraucherinnenund Verbrauchern für die entstandenen Unannehmlichkeitenentschuldigen.Pressekontakt:Für Rückfragen steht der Kundenservice der Franco Fresco GmbH unterfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung:Tel: 08171 911 72 53Email: info@gustavogusto.comOriginal-Content von: Franco Fresco GmbH, übermittelt durch news aktuell