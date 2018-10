Verbraucherindex auf Höchstwert: Kauflust gestiegen, Geldmittel vorhanden

Stuttgart (ots) - Creditplus-Verbraucherindex zeigt hoheKonsumbereitschaft- Zukunftserwartungen leicht getrübtAufschwung und kein Ende: Zum vierten Mal nacheinander ist derCreditplus-Verbraucherindex gestiegen und liegt nun bei 102,6Punkten. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist dies ein Plus von 0,8Punkten. Gründe sind eine höhere Konsumlust und ein höherer Anteil anPrivathaushalten mit belastbaren Finanzrücklagen."Der Aufschwung kommt auf vielen Ebenen an", sagt Belgin Rudack,Vorstandsvorsitzende der Creditplus Bank. "Die Verbraucher habenVertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung. Deshalb leisten siesich jetzt einige länger geplante Anschaffungen." Zwar stimmen nurnoch 75 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass sie in dennächsten Monaten eine Verbesserung ihres Lebensstandards und desHaushaltseinkommens erwarten. Im Frühjahr lag der Wert bei 78Prozent. Der Rückgang im Winter ist jedoch ein üblicher saisonalerEffekt, der mit einer Ausnahme jedes Jahr seit der Ersterstellung desVerbraucherindex auftritt.Finanzielles Polster wächstZudem sind die finanziellen Rücklagen spürbar gewachsen: 70Prozent der Befragten haben mindestens 625 Euro zur Verfügung, diesie für unerwartete Ausgaben problemlos nutzen können. Mehr als dieHälfte dieser Gruppe hat sogar ein Polster von mehr als 2.500 Euro.Dies spiegelt sich in einem veränderten Konsumverhalten wider: 69Prozent der Befragten sind zu Geldausgaben in größerem Maßstabgrundsätzlich bereit (Frühjahr: 67 Prozent).Weniger Kauflust bei MöbelnDer Creditplus-Branchenindex, der die Investitionsbereitschaft fürgrößere Anschaffungen misst, liegt mit 96,8 nahezu auf dem Niveau wieim Frühjahr (97,8). Auch hier gibt es den üblichen saisonalenRückgang, jedoch ist er mit nur einem Punkt ungewöhnlich gering. Inden Jahren 2015 und 2016 gab der Branchenindex zum Winter hin umjeweils mindestens zehn Punkte nach.Die konkreten Anschaffungspläne hinter diesem hohen Wert: 55Prozent der Deutschen planen eine größere Anschaffung, 30 Prozentsogar mindestens zwei. Dabei möchte jeder dritte Befragte neue Möbelkaufen. Die Verschönerung der eigenen vier Wände ist somit wie injeder Indexwelle das wichtigste Thema. Mit 33 Prozent liegt der Wertleicht unter den beiden Vorjahren (34 Prozent).Für 55 Prozent derer, die hier investieren, sind neueWohnzimmermöbel interessant, 41 Prozent suchen eine neue Ausstattungfür ihr Schlafzimmer. Jeder Vierte möchte neue Küchenmöbel kaufen -ein Anstieg von vier Prozentpunkten im Vergleich zurFrühjahrsbefragung (21 Prozent). Ein Drittel der Möbelkäufer gibtweniger als 625 Euro für die neue Einrichtung aus, ein Viertelzwischen 625 und 1.250 Euro. Mehr als 1.250 Euro investiert knapp dieHälfte der Interessenten (43 Prozent).Rückgang bei Reisen, Anstieg bei AutosTraditionell verreisen die Deutschen eher im Sommer als währendder Wintermonate. Entsprechend haben nur 26 Prozent der Befragten innächster Zeit eine Reise für mehr als 1.250 Euro geplant - nach 31Prozent im Frühjahr. Der aktuelle Wert entspricht somit derVorjahresmessung: Im Herbst 2017 hatten 27 Prozent einen hochwertigenWinterurlaub geplant.Angestiegen ist hingegen die Bereitschaft, ein neues Auto zuerwerben: Für 15 Prozent der Befragten steht dieses Thema in denkommenden drei Monaten an. Das ist der höchste gemessene Wert seitdem Frühjahr 2016. Für zwei Drittel der Interessierten kommt dabeinur ein Neuwagen in Frage, ein Drittel gibt sich auch mit einemGebrauchten zufrieden. Motorräder möchten sich wie im Frühjahr vierProzent der Befragten leisten. Auch hier gilt: Zwei Drittel davonbevorzugen eine fabrikneue Maschine, für ein Drittel ist auch einegebrauchte in Ordnung.Mehr Deutsche mit eiserner ReserveTrotz der hohen Ausgabebereitschaft ist es mehr Befragten als jezuvor gelungen, ein finanzielles Polster aufzubauen. Der Anteilderjenigen, die mehr als 2.500 Euro in Reserve haben, bleibt dabeiseit einem Jahr gleich. Gestiegen ist die Anzahl derer, die sich einekleine Reserve von mindestens 625 Euro aufbauen konnten: von 30Prozent im Vorjahr auf 32 Prozent in der aktuellen Befragung. Ambesten steht es diesbezüglich um die Befragten in Bayern,Baden-Württemberg und Hessen. Hier haben drei Viertel der Befragtenmehr als 625 Euro zur Verfügung. Schlusslichter sindSchleswig-Holstein (54 Prozent), Bremen (57 Prozent) undSachsen-Anhalt (59 Prozent).Überraschend: Insbesondere Familien verfügen über Rücklagen fürunterwartete Herausforderungen. In Single-Haushalten haben nur 59Prozent der Befragten nennenswerte, frei verfügbare Ressourcen. InHaushalten mit vier oder mehr Personen sind es 77 Prozent. Familienmit Kindern haben es zu 74 Prozent geschafft, einige Notgroschenanzulegen. Dort, wo es keine Kinder im Haus gibt, sind es nur 68Prozent."Eine Reserve für unerwartete Ausgaben ist für jeden Haushaltsinnvoll", sagt Creditplus-Vorstandsvorsitzende Belgin Rudack. "VieleKonsumenten wollen sich diese erhalten und entscheiden sich daher,größere Anschaffungen über regelmäßige, planbare Ratenzahlungen zueinem günstigen Zinssatz zu finanzieren." So können sie sich denWunsch nach einem höheren Lebensstandard erfüllen und wahren zugleichihre finanzielle Flexibilität: 30 Prozent der Befragten würdengrößere Investitionen vollständig über einen Kredit finanzieren,weitere 22 Prozent zumindest teilweiseZur Studie "Creditplus Verbraucherindex Herbst 2018": DasMarktforschungsinstitut Toluna befragte Ende August/Anfang September2018 2.000 Personen ab 16 Jahren online für die Studie. Sie istrepräsentativ und bietet einen Einblick in das Verbraucherverhaltender Bevölkerung. Die Ergebnisse stellen Gemeinsamkeiten undUnterschiede der Verbrauchergruppen heraus.Die Studie steht Ihnen als Berichtsband hier zum Download zurVerfügung: https://bit.ly/2OZuXpPDarüber hinaus können Sie in einer klickbaren Version dieErgebnisse im Zeitverlauf betrachten:https://www.creditplusblog.de/verbraucherindex/Creditplus auf einen Blick:Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierteKonsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung,Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mitHauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französischeKonsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit AgricoleKonzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von rund4.890 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverbandorganisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über einvernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen,Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinanderverbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alleerdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartnerim Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oderKüche&Co.Creditplus in Social Media:Corporate Blog (www.Creditplusblog.de)Facebook (www.facebook.de/Creditplus)Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank)Pressekontakt:Creditplus Bank AGSandra HilpertTel: (0711) 66 06 - 640Fax: (0711) 66 06 - 887E-Mail: presse@Creditplus.dewww.Creditplus.deOriginal-Content von: CreditPlus Bank AG, übermittelt durch news aktuell