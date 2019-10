Verbraucher wollen Müll trennen - aber einfacher / geTon-Aktionstour durch Deutschland stößt auf durchweg positives Echo (FOTO)

Berlin (ots) -Aktiver Klimaschutz beginnt zuhause bei der Mülltrennung - diesezentrale Botschaft der geTon-Aktionstour durch Deutschland hat einMillionenpublikum erreicht. Mit Informationen und Spielen zumrichtigen Umgang mit der Gelben Tonne sprachen die Mitglieder desgeTon-Aktionsteams in den vergangenen Wochen vor den Lidl- undKaufland-Filialen über 20.000 Menschen direkt an. Regionale undüberregionale Berichterstattung in den Medien erreichten mehr alssieben Millionen Menschen (Schätzung nach Bruttoreichweiten derveröffentlichenden Medienhäuser).Die meisten Verbraucher nahmen das Angebot nicht nur interessiertan, sondern gaben immer wieder drei Wünsche zurück: weniger Plastikvor allem bei Obst und Gemüse, mehr Informationen zu den Verpackungenund klare, einfache Regeln für die Sortierung. Als Handelspartner derInitiative geTon bilanziert Dietmar Böhm, Geschäftsführer derEntsorgungstochter PreZero aus der Schwarz Gruppe:"Wir freuen uns über das große Engagement der Kunden und arbeitenbereits in allen Bereichen an Verbesserungen. Die geTon Aktionstourmacht besonders deutlich, wie wichtig es ist, dass wir Informationenbesser austauschen und gemeinsam miteinander das ThemaVerpackungsmüll angehen, um überzeugende Lösungen dafür zu finden."Mit den Erfahrungen aus der Deutschland-Tour sieht sich dieInitiative geTon in ihren wichtigsten Zielen bestärkt:- Einfache, nachvollziehbare Regeln für die Gelbe Tonne- Drei Standards für aufbereitete Kunststoffe (Rezyklat):Lebensmitteltauglichkeit, Verwendung für Kosmetika sowie für Putz-und Reinigungsmittel- Recyclingfähiges Design für Verpackungen und verpflichtenderEinsatz von Rezyklat."Die korrekte Abfalltrennung im Haushalt ist einer der wichtigstenBeiträge nicht nur für die Sicherung von Rohstoffen, sondern auch fürden Klimaschutz. Jede Tonne recycelter Kunststoffe ausVerkaufsverpackungen spart bis zu 1,6 Tonnen CO2 ein. Dafür solltenwir es dem Verbraucher so einfach wie möglich machen ", ergänztHerwart Wilms, Geschäftsführer bei Remondis in Lünen.Alle Unternehmen der Initiative geTon - neben der Schwarz Gruppeder Verpackungshersteller Alpla, das MarkenunternehmenProcter&Gamble, die dualen Systeme Interseroh und Der Grüne Punktsowie die beiden großen Entsorgungs- und RecyclingunternehmenRemondis und Alba - haben sich die Weiterentwicklung zu einer echtenKreislaufwirtschaft zum Ziel gesetzt. Denn die Vermeidung und dasRecycling von Plastikabfällen schont die Ressourcen und schützt dasKlima.Mehr unter: https://get-on.org/geton-on-tour-2/geton-on-tour/Hintergrund:Informationen darüber, was in die Gelbe Tonne gehört und wasnicht, wurden in den vergangenen 15 Jahren nicht immer und überallausreichend kommuniziert. Nicht zuletzt deshalb lehnen vieleVerbraucher die Gelbe Tonne ab ("wird sowieso alles verbrannt") oderbefüllen sie falsch. Um die Unsicherheiten und offenen Fragen derVerbraucher zu beseitigen, hatte das Initiativ-Bündnis geTon AnfangSeptember eine großangelegte Aufklärungskampagne quer durchDeutschland gestartet. Mit einem unterhaltsamenInfotainment-Programm, das zunächst vor ausgesuchten Filialen vonLidl und Kaufland aufgeführt wird, reagiert die Initiative geTon aufdas neue Verpackungsgesetz, das deutlich höhere Entsorgungs- undRecyclingquoten für Verpackungen verlangt. Während der Info-Kampagnegastieren erfahrene Spielpädagogen, unterstützt von kommunalenAbfallberatern und Mitarbeitern der Verbraucherzentralen, jeweilseinen Tag lang von 10-17 Uhr mit Sortieraktionen, Ratespielen,Informationen und Unterhaltung zum Thema vor den Märkten. Ziel derAktion ist es, mit der Vermeidung von Verpackungen und durch dierichtige Trennung an der Gelben Tonne den Verbrauch von Erdöl zuminimieren und so durch die Reduzierung von CO2 einen wichtigenBeitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. (mit Grafik: geTonAktionstour 2019 im Überblick)Über geTonDie Initiative geTon vereint Unternehmen aus allen Bereichen derKreislaufwirtschaft: Hersteller von Verpackungen (Alpla),Markenunternehmen (Procter&Gamble), Handel (Schwarz Gruppe), dualeSysteme (Der Grüne Punkt, Interseroh) und die Entsorgungs- undRecyclingwirtschaft (Remondis, ALBA). Mit kontinuierlicher Aufklärungund aktuellen Informationen zur Gelben Tonne/zum Gelben Sack willgeTon das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in dasPlastikrecycling stärken und damit einen Beitrag im Kampf gegen denKlimawandel leisten. Mehr: www.get-on.orgPressekontakt:Claudia FasseMedia Relations geTonMail: Claudia.Fasse@get-on.orgwww.get-on.orgMob.: +49 172 210 8904Leistikowstr. 614050 BerlinOriginal-Content von: geTon Initiative Gelbe Tonne, übermittelt durch news aktuell