Verbraucher wissen zu wenig über UV-Schutz durch klare Brillengläser (FOTO)

Aalen (ots) -UV-Schutz für die Augen wird großgeschrieben, Sonnenbrillen mit"UV-400" nutzt fast jeder. Eine ZEISS Befragung zeigt: Nur wenigeVerbraucher scheinen zu wissen, dass auch klare Brillengläservollständig vor schädlicher UV-Strahlung schützen können.Es ist wieder Sommer. Zeit, um sich vor dem zu schützen, worüberfast alle reden: vor schädlicher UV-Strahlung. Für viele von unsbeschränkt sich dieser Schutz auf Sonnencremes und Sonnenbrillen.Eine Befragung von ZEISS unter Brillenträgern zeigt: Nur diewenigsten wissen, dass auch klare Brillengläser Schutz vorUV-Strahlung bieten können.Die Befragung fand mit 334 Verbrauchern durch stationäreAugenoptiker vor dem Kauf einer neuen Brille mit ZEISS UVProtect inDeutschland, China und den USA von November 2017 bis Mai 2018 statt.Gegenstand der Befragung war das Thema UV-Schutz. Im Ergebnis gaben91 Prozent der Befragten an, dass UV-Schutz generell, also zumBeispiel mithilfe von Sonnenschutzmitteln oder geeigneter Kleidung,wichtig für sie ist. Ganze 95 Prozent sagten sogar, dass sie denSchutz ihrer Augen vor UV-Strahlung als wichtig erachten. Dabei - unddieser Fakt ist besonders interessant - wussten 80 Prozent derBefragten nicht, dass Schutz vor der schädlichen Strahlung der Sonneauch mit klaren Brillengläsern möglich ist. Dabei empfanden es fastalle der Befragten (97 Prozent) als Vorteil, wenn klare Gläser einenebenso guten Schutz wie Sonnenbrillen bieten würden.UV-Schutz auch in klaren BrillengläsernSeit dem Frühjahr 2018 bieten alle klaren ZEISSKunststoffbrillengläser dank der UVProtect Technologie Schutz vorschädlicher UV-Strahlung bis zu 400 Nanometern. Ein solcher UV-Schutzwird schon lange von verschiedenen Gremien und Organisationen wie derWeltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen, aber inklusive ist ernur bei entsprechend deklarierten Sonnenbrillen und meist nicht inklaren Brillengläsern.ZEISS UVProtect überzeugtDrei Wochen nach dem Kauf gaben 289 der Teilnehmer im Rahmen einerweiteren Befragung an, mit ZEISS UVProtect sehr zufrieden zu sein:280 würden das Produkt ihrem privaten Umfeld weiterempfehlen, 274 vonihnen Brillengläser mit vollem UV-Schutz Standard-Brillengläsernvorziehen. Fast alle zeigten sich zufrieden mit der Klarheit derZEISS Brillengläser. Eine wesentliche Anforderung bei der Entwicklungvon ZEISS UVProtect war es, vollen UV-Schutz bei höchster Transparenzder Brillengläser zu gewährleisten.Rundum-UV-Schutz für die Augen ist wichtigUV-Schutz für die Augen ist wichtig, denn UV wird mit einigenErkrankungen des Auges in Zusammenhang gebracht. Eine trübeAugenlinse, auch als Grauer Star bekannt, ist nur eine derSchädigungen, bei der UV-Strahlung als Auslöser eine Rolle spielt.Auch ein möglicher Einfluss auf eine Makuladegeneration ist bishernicht ausgeschlossen. UV-gefährdet sind außerdem die empfindlicheAugenpartie sowie die Augenlider. Allein fünf bis zehn Prozent allerFälle von Hautkrebs treten dort auf. Mit ZEISS UVProtect trägt ZEISSalso direkt zur Augengesundheit bei. Auch im Schatten oder anbewölkten Tagen, an denen ultraviolette Strahlung aufgrund dersogenannten Streustrahlung immer gegenwärtig ist.Zur Befragung: ZEISS hat zwischen November 2017 und Mai 2018 eineBefragung unter Brillenträgern durchgeführt, die ZEISS UVProtectBrillengläser gekauft haben. Die befragten Konsumenten stammen ausden USA (Anamnese n = 56, Feedback n = 50), China (Anamnese undFeedback n = 100) und der DACH-Region (Anamnese n = 178, Feedback n =139). Sie wurden mit einem Fragebogen beim Augenoptiker persönlichvor dem Kauf einer neuen Brille und online nach dem dreiwöchigenTragen der Brille mit ZEISS UVProtect Technologie zum Thema UV-Schutzund Zufriedenheit mit den Brillengläsern befragt. 334 Rückmeldungensind als Anamnese vor und 289 als Feedback nach dem dreiwöchigenTragezeitraum eingegangen.Über das Thema UV-Strahlung und UV-Schutz für die Augen informiertSie der UV-Themen-Service, den Sie unterwww.zeiss.de/presse/uv-schutz finden.*UVProtect ist eine eingetragene Marke der Carl Zeiss Vision GmbH.Pressekontakt:ZEISS Vision CareMiriam KapseggerTel. +49 7361 591 1261E-Mail: miriam.kapsegger@zeiss.comwww.zeiss.de/augenoptik-newsroomOriginal-Content von: Carl Zeiss Vision GmbH, übermittelt durch news aktuell