Verbraucher versichern Todesfall mit durchschnittlich 180.000 Euro (FOTO)

München (ots) -Ø Versicherungssumme bei Risikolebensversicherungen 15.000 Eurohöher als noch 2016 / Absicherungsbedarf individuell bestimmen -CHECK24-Kundenberater helfenVerbraucher sichern den eigenen Todesfall mit immer höherenVersicherungssummen ab. 2018 haben CHECK24-KundenRisikolebensversicherungen (RLV) über durchschnittlich 180.000 Euroabgeschlossen.* 2016 waren es noch etwa 165.000 Euro. Je nach Zweckder RLV können sich die Versicherungssummen stark unterscheiden. Umsowichtiger ist eine individuelle Bedarfsbestimmung.RLV: Höhe der Versicherungssumme individuell bestimmenEine RLV dient der Absicherung von Angehörigen, Geschäftspartnernoder Darlehen. Bei Angehörigen ist es wichtig, die Versicherungssummeso zu wählen, dass sie deren Lebensunterhalt absichert. Daher solltenVerbraucher vor Abschluss einer RLV detailliert regelmäßige Einnahmenund Ausgaben zusammenstellen. Berücksichtigt werden müssen z. B.staatliche Leistungen, zu tilgende Kredite, Ersparnisse und dieKosten, die mit dem Tod des Versicherungsnehmers anfallen.Einfacher ist die Bedarfsbestimmung, wenn die RLV ausschließlicheine (Immobilien-)Finanzierung absichert. Dann sollte dieVersicherungssumme so hoch sein wie die ausstehende Restschuld -zuzüglich etwaiger Kosten, die bei vorzeitiger Rückzahlung desKredits anfallen (Vorfälligkeitsentschädigung).Ihre Familie sichern Verbraucher mit einer gleichbleibendenVersicherungssumme ab. Zur Absicherung einer (Immobilien-)Finanzierung eignet sich eine RLV mit fallender Summe.Kein Mut zur Lücke: ausreichend lange Laufzeit wählenNeben der Versicherungssumme müssen Verbraucher auch die Laufzeitdes Vertrags festlegen. Die RLV sollte die finanzielle Lückemindestens so lange überbrücken, bis die Kinder desVersicherungsnehmers ihr eigenes Geld verdienen - im Zweifelsfall biszum 25. Lebensjahr des jüngsten Kindes. Bei der Absicherung einerImmobilienfinanzierung sollte die RLV so lange laufen, bis der Kreditvollständig zurückgezahlt ist.*vorläufiger Wert, Stand Juni 2018