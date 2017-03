Stuttgart (ots) -Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Servicewüste - wenn der Kunde nicht ernst genommen wird BeiReklamationen oder Änderungswünschen werden Kunden vom Kundenserviceoft vertröstet oder abgewiesen. Wie etwa bei einer Familie ausBaden-Baden. Sie bestellen bei einer Möbelhauskette ein Küchenbuffetund erleben eine Liefer-Odyssee. Wie ernst nehmen Unternehmen dieBelange der Kunden? "Marktcheck" prüft den Kundenservice beiMöbelhäusern, Telekommunikationsunternehmen und Elektronik-Anbietern.Panzerknacker - die Folgen gesprengter Bankautomaten Bankräubersprengen immer häufiger Geldautomaten. Sie hinterlassen eine Spur derVerwüstung und entsetzte Anwohner. In der Gemeinde Flomborn zumBeispiel will die Sparkasse nach einer Sprengung zum Ärger der Kundenkeinen neuen Automaten mehr aufstellen. "Marktcheck" hakt nach.Knoblauch im Test - wie gesund ist die Knolle wirklich? EinGroßteil des in Deutschland verkauften Knoblauchs stammt aus Spanienund China. Werden dort die zulässigen Schadstoffbestimmungeneingehalten? Im Labor überprüft "Marktcheck" verschiedene Produkteauf Schimmelpilzgifte und Pestizidrückstände. Außerdem vergleicht"Marktcheck" den Geschmack von getrocknetem und frischem Knoblauch.Frühlingsgärtnern - sparen durch bessere Bewässerung Mit demFrühling kommt die Gartenzeit. Im Kräutergarten Klostermühle inEdenkoben erklärt Gartenexpertin Heike Boomgarden, wie man durchTröpfchenbewässerung viel Wasser und damit Geld sparen kann. Außerdemerläutert sie, weshalb sogenannte alte Gemüsesorten wieder im Trendsind.Bankkosten - erhöhte Gebühren und schlechte Beratung? Um Geld zusparen, kürzen Banken Serviceleistungen und erheben Gebühren. MancheBeratung sorgt im Nachhinein für Verärgerung bei den Kunden. Soverloren "Marktcheck"-Zuschauer aus Wertheim Geld, da der Fonds, inden sie investierten, geschlossen wurde. "Marktcheck"-FinanzexpertinBarbara Sternberger-Frey erklärt, worauf man bei der Beratung achtensollte und gibt Tipps zum Thema Bankkosten.Stinkeschuhe - wie geht der Müffelgeruch wieder weg? Im Internetzeigen verschiedene Tricks, wie man den lästigen Geruch von Schuhenbeseitigen kann. "Marktcheck" probiert einige aus."Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dieeinzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/marktcheck zu sehen. Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell