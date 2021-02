Verbraucher haben entschieden: ALDI ist Preis-Leistungs-Sieger 2021

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - ALDI Nord und ALDI SÜD belegen im diesjährigen Ranking um das deutschlandweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis den ersten Platz. Durchgeführt wird die jährliche Verbraucherbefragung von der internationalen Data & Analytics Group Yougov in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt. 2021 landet ALDI nicht nur in der Kategorie "Lebensmitteleinzelhandel" auf Platz 1, auch im Ranking um die zehn besten Marken insgesamt ist ALDI Sieger.Über 900.000 Interviews hat Yougov im Zuge des diesjährigen Preis-Leistungs-Rankings durchgeführt. Insgesamt 1.300 Marken aus verschiedenen Branchen in Deutschland wurden dabei von Verbrauchern bewertet. Die Teilnehmer der Befragung konnten jeweils bis zu 30 Marken innerhalb einer Branche beurteilen. Als Sieger gehen die Marken hervor, die aus Verbrauchersicht für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Die erhobenen Daten stehen repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. In der aktuellen Erhebung wurde auch der Zuspruch von Verbrauchern in Krisensituationen, wie der aktuellen Corona-Lage, berücksichtigt.In diesem Jahr hat es die Marke ALDI geschafft, mit 58,4 Punkten und branchenübergreifend mit dem insgesamt besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen. "Unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zum bestmöglichen Preis anzubieten - das ist seit über 100 Jahren das ALDI Discount-Prinzip", sagt Sabine Zantis, Managing Director Marketing and Communications bei ALDI Nord. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die zeigt, dass unsere Kunden uns auch in Krisenzeiten vertrauen."Die Auszeichnung als "Preis-Leistungs-Sieger", die einmal im Jahr vom Handelsblatt vergeben wird, dient Verbrauchern als Wegweiser und bietet Orientierung im wettbewerbsumwobenen Markt. Auch in der Kategorie "Telekom & Hosting" landete ALDI mit der Marke ALDI Talk und insgesamt 29 Punkten auf dem ersten Platz. "Eine so tolle und positive Bewertung und Rückmeldung seitens der Kunden in Deutschland macht uns sehr stolz", sagt Lars Klein, Managing Director Buying & Customer Interaction bei ALDI SÜD. "Die Auszeichnung ist für uns ein großer Ansporn, unser Preis-Leistungs-Versprechen auch weiterhin glaubhaft und nachhaltig bei unseren Kunden zu platzieren."Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Verena Lissek, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell