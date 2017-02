Andechs/Nürnberg (ots) -Vom Nischen- zum Trendprodukt: Jeder dritte Verbraucher inMetropolen kauft "ausschließlich" oder "regelmäßig" Bio-Lebensmittel.Dafür sind sie sogar bereit durchschnittlich 18 Prozent mehr zuzahlen als für konventionelle Produkte. Die Erwartung derVerbraucher: Natürlichkeit und Gesundheit, artgerechte Tierhaltung,gutes Umweltgewissen.Die Vorlieben und die Kaufgründe der Biokundschaft hat die Umfrage"Wie bio is(s)t Deutschland" im Auftrag der Andechser MolkereiScheitz GmbH ermittelt. Das Ergebnis: Bio-Lebensmittel haben indeutschen Großstädten ihren festen Platz im Einkaufskorb. Voninsgesamt 4.727 Befragten kauft jeder Dritte "ausschließlich" oder"regelmäßig" Bio-Produkte. Dabei kamen 1.028 der Befragten im Altervon 18 bis 69 Jahren aus München, 1.044 aus Berlin, 1.033 aus demGroßraum Düsseldorf/Köln, 1.046 aus Hamburg und 576 aus Stuttgart.Die meisten Bio-Käufer leben in München mit 43 Prozent, gefolgt vonden Stuttgartern mit 35 Prozent. In Hamburg kauft jeder Drittemindestens regelmäßig Bio-Produkte, im Großraum Düsseldorf/Kölngreifen 31 Prozent der Befragten zu Bio-Lebensmitteln. Die Berlinerhaben mit aktuell knapp 26 Prozent Bio-Lebensmittelkäufer das größteZuwachspotenzial.Klare Wünsche: Natürlichkeit und TierwohlAls Gründe für den Kauf von Bio-Waren rangieren bei den Befragtendie Natürlichkeit der Produkte, das heißt ohne Zusatzstoffe, ohneVerwendung von Pestiziden und ohne Gentechnik (76 Prozent), dieUnterstützung einer artgerechten Tierhaltung (72 Prozent) sowie dieauf eine nachhaltige Landwirtschaft ausgelegte Herstellung (68Prozent) ganz vorn. Die Städter verbinden mit dem Prädikat "bio" vorallem Tierschutz (73 Prozent), die Unterstützung von Bio-Bauern (73Prozent) sowie Umweltschutz (68 Prozent).Definition von "Regional": 102 Kilometer im UmkreisBei Bio-Molkereiprodukten wie Milch, Jogurt, Quark und Käsegreifen 44 Prozent der Befragten zu. Am häufigsten werden bei denBio-Produkten Eier (61 Prozent) sowie Gemüse und Obst (55 Prozent)nachgefragt. Um zusätzlich als regional durchzugehen, müssen dieLebensmittel im Schnitt aus einem Umkreis von höchstens 102Kilometern stammen. Die strengste Auffassung von "Regional" haben dieBefragten im Großraum Düsseldorf und Köln: Regionale Produkte sollenaus einem Radius von etwa 80 Kilometern bezogen werden. Die Berlinerzählen zu ihrem regionalen Umland einen Radius von rund 118Kilometern.Wer greift für Bio-Produkte tiefer in den Geldbeutel?Aber sind die Städter auch bereit, für biologisch erzeugteProdukte tiefer in ihren Geldbeutel zu greifen? Die Antwort isteindeutig: rund 80 Prozent der Befragten - das sind vier von fünf -würden einen Preisaufschlag bezahlen. Mit 82 Prozent liegen dieMünchner vor den Stuttgartern mit 80 Prozent, gefolgt von denDüsseldorfern und Kölnern (78 Prozent), den Hamburgern (77 Prozent)und den Berlinern (73 Prozent). Dabei würden die Stuttgarterinnen undStuttgarter den höchsten Preisaufschlag von über 19 Prozent in Kaufnehmen, dicht gefolgt von den Hamburgern mit 18,5 Prozent. Denniedrigsten Preisaufschlag möchten die Düsseldorfer und Kölner mit17,1 Prozent sowie die Berliner mit 16,7 Prozent in Kauf nehmen.Pressekontakt:Engel & Zimmermann AGMirjam SanderMail: info@engel-zimmermann.deTel.: 089/ 893 563-3Original-Content von: Andechser Molkerei Scheitz GmbH, übermittelt durch news aktuell