Verbrannte Klassiker und Möbel aus Knete / Erste große Soloschau von Maarten Baas im Groninger Museum (FOTO)

Köln (ots) -Das Groninger Museum präsentiert die erste große Einzelausstellungdes gefeierten niederländischen Designers Maarten Baas. Unter demTitel "Hide & Seek, Maarten Baas" werden ab dem 18. Februar vielejener Entwürfe zu sehen sein, mit denen Baas Weltruhm erlangte,darunter die Serien "Smoke" und "Clay". Aber auch mit aktuellenEntwürfe und Videopremieren kann das Museum auftrumpfen. Sovermittelt die Ausstellung einen Überblick über 15 Jahre seineskünstlerischen Schaffens. Die Ausstellung ist bis 24. September zusehen.Baas' Arbeiten erkunden das Grenzgebiet zwischen Kunst und Designund lassen sich als konzeptuell, humorvoll, rebellisch undtheatralisch bezeichnen. Sein Studium schloss Maarten Baas (Jahrgang1978) 2002 an der namhaften Design Academy in Eindhoven mit der Serie"Smoke" ab. Dafür zündete er Designklassiker an und überzog sie mittransparentem Epoxidharz, wodurch sie wieder brauchbar wurden. "Clay"ist eine von Hand mit synthetischer Modelliermasse verkleideteMöbelreihe. Das MendiniRestaurant im Groninger Museum wurdevollständig mit den Unikaten dieser "Clay"-Serie eingerichtet.Typisch für Baas ist auch das bemerkenswerte Projekt Real Time(2009): Eine Uhr, in der ein Mann im blauen Overall jede Minute maltund wieder wegwischt. Baas verbindet hier Theater, Kunst, Film undDesign.Neue Arbeiten"Hide & Seek, Maarten Baas" zeigt auch aktuelle Arbeiten wie "TreeTrunk Chair", "Carapace" und "Close Parity". Überdies gibt es eineVorschau auf sein neuestes Projekt "May I have your attention,please?", eine Kooperation zwischen Maarten Baas und Lensvelt für dieMailänder Designmesse im April 2017. Und erstmals zu sehen ist dasacht Videos umfassende Hide & Seek.Groninger MuseumDas Groninger Museum ist das bedeutendste Museum im Norden derNiederlande. Es ist extrovertiert und vielfarbig und beherbergt einevielseitige Sammlung mit Kunst, Design und Mode von der Steinzeit biszur Gegenwart. Ein Service des Museumsarchitekten Alessandro Mendiniund Gemälde von Künstlergruppe De Ploeg, Rubens und van Gogh: In derständigen Sammlung des Groninger Museums findet sich so mancherberühmte Name. Als erstes wird Ihnen aber sicher das Gebäudeauffallen, das allein schon einen Besuch wert ist.Initiative Kunst HollandDas Groninger Museum ist einer der Partner der Initiative "KunstHolland". Dieser Initiative gehören 2017 acht Museen, das KöniglichesConcertgebouw in Amsterdam sowie das Niederländische Büro fürTourismus & Convention (NBTC) an: In Amsterdam sind dies dasRijksmuseum und das Van Gogh Museum, in Den Haag neben demMauritshuis das Gemeentemuseum und Escher im Palast, in Den Bosch dasNoordbrabants Museum, in Arnheim das Kröller-Müller-Museum sowie inGroningen das Groninger Museum.Mit dem Ziel, die Kunst- und Kulturgeschichte der Niederlande zumThema in Deutschland zu machen, gründete sich 2014 die Initiative"Kunst Holland". Erstmalig in Europa haben sich Direktoreninternational bedeutender Museen und Marketing-Verantwortlichezusammengetan, um dem deutschen Nachbarn die hochkarätigenKunstschätze und die interessanten Ausstellungsprogramme derNiederlande näherzubringenWeitere Informationen: www.groningermuseum.nl/de;www.holland.com/kunst