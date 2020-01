Verbotszonen schützen uns / Kommentar von Isabell Jürgens zu feuerwerksfreien Bereichen

Berlin (ots) - Kurzform: Das Böllerverbot ist ein Erfolgsmodell, das künftigauch auf andere Plätze, etwa in Neukölln oder Charlottenburg, ausgedehnt werdensollte. Denn dort wurden auch diesmal wieder BVG-Busse, Feuerwehr- undPolizeiwagen sowie private Fahrzeuge und ihre Insassen beschossen. Das Verbotschränkt eben nicht die persönlichen Freiheiten ein, sondern richtet sich gegendiejenigen, die die Freiheit anderer beschränken, indem sie die Silvesternachtdazu nutzen, Angst unter den friedlich Feiernden zu verbreiten und dabei wedervor Körperverletzung noch Sachbeschädigung zurückschrecken.Der vollständige Kommentar: Mit Freude, Freunden und Feuerwerk haben Menschenauf der ganzen Welt das Jahr 2020 begrüßt - zumeist friedlich und unfallfrei. InBerlin stand der Jahreswechsel dabei erstmals unter dem Vorzeichen neuersogenannter Feuerwerksverbotszonen. Neben der Festmeile am Brandenburger Tor, wodas Zünden eigener Pyrotechnik seit 25 Jahren untersagt ist, galt diesmal auchein striktes Knallverbot um die Pallasstraße in Schöneberg und im nördlichenTeil des Alexanderplatzes in Mitte. Ein umstrittener Schritt, denn vieleMenschen reagieren allergisch darauf, wenn immer mehr Regeln und Verbote ihrepersönliche Freiheit einschränken. Lieber mit gutem Beispiel vorangehen, stattverbieten, lautet ihr Motto. Doch dass dieser hehre Anspruch zumindest in derAnonymität der Großstadt allein eben oft nicht ausreicht, Menschen vor - häufigabsichtlichen - Böllerwürfen zu schützen, hat die Silvesternacht eindrucksvollbewiesen. Die Berliner Polizei jedenfalls zieht eine positive Bilanz für dieBöllerverbotszonen. Dort kam es anders als in den vergangenen Jahren nicht zuMassenkrawallen. Die Zahl der Übergriffe auf Einsatzkräfte hat sich insgesamthalbiert, obwohl die Feuerwehr sogar mehr Brände löschen musste als im Vorjahr.Das Böllerverbot ist ein Erfolgsmodell, das künftig auch auf andere Plätze, etwain Neukölln oder Charlottenburg, ausgedehnt werden sollte. Denn dort wurden auchdiesmal wieder BVG-Busse, Feuerwehr- und Polizeiwagen sowie private Fahrzeugeund ihre Insassen beschossen. Das Verbot schränkt eben nicht die persönlichenFreiheiten ein, sondern richtet sich gegen diejenigen, die die Freiheit andererbeschränken, indem sie die Silvesternacht dazu nutzen, Angst unter den friedlichFeiernden zu verbreiten und dabei weder vor Körperverletzung nochSachbeschädigung zurückschrecken.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4481519OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell