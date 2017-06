"Verbotene Liebe" kehrt zurück ins Free-TV: ONE zeigt Kult-Soap ab Folge 1.

Köln (ots) -"Forbidden love goes straight to your heart...": Diese Titelmelodiekennt jeder Soap-Fan. Sie steht für ein Stück Fernsehgeschichte, diein den 90er- und 00er-Jahren Generationen Abend für Abend vor demBildschirm vereinte. ONE lässt die Erinnerung an DeutschlandsGlamour-Serie jetzt wieder aufleben: Die verbotene Liebe zwischen Jan(Andreas Brucker) und Julia (Valerie Niehaus) beginnt von vorne.Vom beiläufigen Moment am Flughafen, in dem sich die Blicke derbeiden zum ersten Mal treffen, bis zur verhängnisvollenKrebserkrankung, die Jan und Julias Eltern zwingt, ein langegehütetes Geheimnis offenbaren zu müssen. Mit dabei natürlich auch:das intriganteste Biest, das jemals im deutschen Fernsehen seinUnwesen getrieben hat - die unvergleichliche Clarissa von Anstetten(Isa Jank), die mit aller Macht versucht, den perfekten Schein ihreradligen Familienidylle zu wahren. Und Galeristin Charly Schneider(Gabriele Metzger), die das unselige Treiben ihrer besten Freundindeckt - bis ihr erste Skrupel kommen.In immer neuen Variationen zeigt die von UFA SERIAL DRAMA produzierteSerie "Verbotene Liebe" die unterschiedlichen Spielartenzwischenmenschlicher Beziehungen und wirft die Brandners, vonAnstettens, von Beyenbachs und von Lahnsteins in spannende,tragische, witzige und vor allem mitreißende emotionale Wirrungen.Ab dem 19. Juni: Montag bis Freitag in Doppelfolgen um 17:45 Uhr undvormittags in der Wiederholung. Fast so wie damals in den 90ern!Pressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und InformationTel. 0221 220 7100sven.gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: ONE, übermittelt durch news aktuell