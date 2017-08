Verbotene Internetplattform kündigt Rückkehr an

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die vom Innenministerium verbotene Internetplattform linksunten.indymedia.org hat ihre Rückkehr angekündigt - mit Entlehnungen aus der Internet-Historie. Am Samstagabend war auf der Internetseite "Wir sind bald wieder zurück" zu lesen und darunter Auszüge aus der sogenannten "Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace", die John Perry Barlow, ehemaliger Songtexter der Rockband Grateful Dead, bereits 1996 beim Weltwirtschaftsforum in Davos abgegeben hatte. Ein Bild der Sängerin Barbara Streisand soll zudem an den "Streisand-Effekt" erinnern.

Streisand hatte 2003 versucht, ein Foto ihrer Strandvilla auf einer Seite mit über 10.000 anderen solcher Fotos löschen zu lassen. Daraufhin wurde das Bild und die Verbindung zu Streisand erst weltweit bekannt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur