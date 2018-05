Verbot der Tabakaußenwerbung zum Schutz der Bevölkerung

Berlin (ots) - Berlin, 30.05.2018 - Für ein Verbot derAußenwerbung für Tabakprodukte in Deutschland haben sich anlässlichdes Welt-Nichtrauchertages am kommenden Donnerstag (31.05.2018) Dr.Josef Mischo und Erik Bodendieck, Vorsitzende derBundesärztekammer-Arbeitsgruppe Sucht und Drogen, ausgesprochen. Derin der letzten Legislaturperiode vom Kabinett verabschiedeteGesetzentwurf für ein Verbot der Tabakaußenwerbung wurde vomDeutschen Bundestag nicht beraten. "Man muss sich fragen, ob hierwirtschaftlichen Interessen ein höherer Stellenwert eingeräumt wird,als der Gesundheit der Bevölkerung", kritisiert Bodendieck."Deutschland sollte nicht als letztes europäisches LandTabakaußenwerbung erlauben, sondern vielmehr seinen Bürgerinnen undBürgern den bestmöglichen Gesundheitsschutz bieten", ergänzte Mischo.Ein Tabakwerbeverbot sei eine gezielte Präventionsmaßnahme, mit dertabakbedingte Erkrankungen eingedämmt werden können. Auch würden miteinem Verbot internationale Verpflichtungen umgesetzt, so Mischoweiter.Auf europäischer Ebene wurde bereits im Jahr 2003 mit derEU-Richtlinie 2003/33/EG die grenzüberschreitende Tabakwerbungverboten. Im selben Jahr hatte sich Deutschland mit Unterzeichnungdes "WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs"international zur Umsetzung eines umfassenden Tabakwerbeverbotsverpflichtet.Jährlich sterben rund 120.000 Menschen an den Folgen desTabakkonsums, etwa ein Drittel der Todesfälle ist durch Erkrankungendes Herz-Kreislaufsystems bedingt. Raucher haben ein um 65 Prozenthöheres Risiko für einen Herzinfarkt als Nichtraucher. DasAktionsbündnis Nichtrauchen hat deshalb passend zum gleichlautendenMotto des Welt-Nichtrauchertages 2018 das Faltblatt "Pass auf, an wendu dein Herz verlierst!" herausgegeben.Link zum Faltblatthttp://www.abnr.de/media/abnr_faltblatt_wnrt_2018_final_web.pdfPressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell