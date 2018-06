Verblüffende Anzeichen einer Revolution: Scout24 und Delivery Hero steigen in den MDAX auf

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

In meinen Augen ist der MDAX-Aufstieg von Scout24 (WKN:A12DM8) und Delivery Hero (WKN:A2E4K4) mehr als nur eine Indexanpassung. Dass diese beiden Aktien jetzt in Deutschlands zweitgrößtem Index gelistet sind, verdeutlicht, dass unsere Welt sich verändert.

Wer zukünftig die besten Aktien finden will, sollte wissen, was hinter diesen beiden Unternehmen steckt, und die damit einhergehende Entwicklung verstehen!

Das ist Scout24

Scout24 bezeichnet sich selbst als führenden Anbieter digitaler Marktplätze für Immobilien und Autos. Bestimmt kennst auch du ImmobilienScout24 oder AutoScout24.

Scout24 bietet mit seinen Websites also einen Online-Marktplatz, an dem Käufer und Verkäufer zusammenkommen.

Das Unternehmen sieht sich aber nicht nur als ein Anzeigenportal. Scout24 möchte den Nutzer beispielsweise mit YouTube-Videos und Apps bei seiner Kaufentscheidungen unterstützen und ihm so als beratender Partner zur Seite stehen.

Man sieht sich also nicht nur als Vermittler, sondern möchte darüber hinaus echten Mehrwert für den Kunden schaffen.

Trotzdem: Streng genommen beschränkt sich der Wert des Unternehmens auf seine Websites, seine Apps und die dafür benötigte Software. Aktueller Marktwert: knapp 4,9 Milliarden Euro (Stand: 19.06.2018). Eigentlich verrückt viel. Oder etwa nicht?

Und das ist Delivery Hero

Bevor wir uns weiter mit dieser Frage beschäftigen, möchte ich noch einen kurzen Blick auf die Delivery Hero-Aktie werfen, den zweiten MDAX-Neuling. Delivery Hero liefert seinen Kunden Essen nach Hause – in über 40 Ländern der Welt. Gekocht wird dabei allerdings nicht selbst.

Man arbeitet mit 190.000 Restaurants zusammen, die die Mahlzeiten zubereiten. Delivery Hero kümmert sich um die Bestellung via Homepage oder App und teilweise um die Lieferung nach Hause.

Wie Scout24 beschränkt sich allerdings auch Delivery Hero nicht darauf, nur eine App zu programmieren.

„Creating an amazing takeaway experience“



Zu Deutsch: Die Erschaffung einer wunderbaren Bestellerfahrung. Diese Vision verdeutlicht, dass der Kunde und seine Bestellung immer im Mittelpunkt stehen.

Für Delivery Hero hat es höchste Priorität, den Kunden glücklich zu machen. Denn man weiß: Glückliche Kunden bestellen wieder.

Doch auch bei Delivery Hero gilt: Der Großteil des Wertes scheint sich auf die Websites, die Apps und das Know-how zu beschränken. Aktuelle Marktkapitalisierung: knapp 8 Milliarden Euro (Stand: 19.06.2018).

Unsere Welt ändert sich – auch für uns Anleger!

Handelt es sich hier etwa um eine Blase? Ein paar Websites und Apps können doch niemals viele Milliarden Euro wert sein! Insbesondere wenn man bedenkt, wen die beiden aus dem MDAX geworfen haben.

Hierbei handelt es sich um Krones (WKN:633500), einen führenden Maschinenbauer im Bereich der Getränkeabfüllung mit jahrzehntelanger Erfahrung und Tradition.

Dessen Marktwert beträgt gerade mal 3,4 Milliarden Euro (Stand: 20.06.2018). Krones ist also gerade mal halb so viel wert wie Delivery Hero. Kann es wirklich sein, dass der Betreiber einer Homepage mehr wert ist als ein gestandener Marktführer im Wachstumsmarkt Maschinenbau?

Ja! Kann es! Nur weil man keine greifbaren Produkte herstellt, bedeutet das nicht, dass man keinen Mehrwert für seine Kunden schaffen kann!

ImmobilienScout24 beispielsweise hilft Menschen Wohnungen und Häuser zu finden. Aufgrund seiner fortwährenden Kundenfokussierung tut es das inzwischen so gut, dass es sich eine extrem starke Marktposition gesichert hat.

Auch Delivery Hero schafft einen Mehrwert für seine Kunden. Ansonsten würde man wohl kaum bis zu einer Millionen Essen am Tag ausliefern! In einer zunehmend hektischeren Welt scheint Delivery Hero ein wichtiges Bedürfnis der Menschen zu erfüllen: Qualitativ hochwertiges Essen, ohne sich dafür lange in die Küche stellen zu müssen.

Genau darauf sollten wir Investoren uns konzentrieren: Kann ein Unternehmen seinen Kunden einen Mehrwert liefern?

Dieser Mehrwert kann finanzieller Natur sein, beispielsweise bei Investitionsgütern. Oder er kann Menschen glücklich machen, weil er besondere Erlebnisse beschert. Oder der Mehrwert ist einfach nur nützlich und erleichtert uns das Leben.

Und genau hier kommt nun die Revolution Internet ins Spiel: Es eröffnet beinahe unendlich viele neue Möglichkeiten, die unser Leben einfacher, effizienter, günstiger oder schöner machen können.

Es ermöglicht also die Schaffung vieler neuer Mehrwerte. Gute Unternehmen fokussieren sich darauf.

Mein Fazit zum MDAX-Aufstieg der Scout24-Aktie und der Delivery Hero-Aktie

Genau das tun Scout24 und Delivery Hero. Deshalb glaube ich auch, dass solche Unternehmen mehrere Milliarden Euro wert sein können und so eben auch in den MDAX aufsteigen.

Wir Investoren sollten uns weniger darauf konzentrieren, was ein Unternehmen herstellt. Vielmehr sollten wir unseren Fokus darauf richten, welchen Mehrwert ein Unternehmen seinen Kunden bietet und wie wahrscheinlich es ist, dass es das auch in ein paar Jahren noch tut.

3 Trends, die Investoren kennen müssen Die Welt ändert sich und du könntest dabei als Investor das Nachsehen haben. Möchtest du nicht lieber auf der Welle großer Trends mitsurfen? In unserem neuen Sonderbericht erklären dir die Top-Analysten von Motley Fool 3 aktuell wichtige Trends und wie du als Investor davon profitieren kannst. Klick hier und hol dir den kostenlosen Bericht.



Thomas Brantl besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Krones und Scout24.