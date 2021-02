Verbio-Vereinigte-Bioenergie-Aktie: In dreifacher Hinsicht ein Kauf!

Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im ersten Halbjahr des bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahres Umsatz und Gewinn gesteigert. Im Dezember-Quartal führten die neuerlichen Corona-Beschränkungen und der gesunkene Preis für Bioethanol allerdings zu einem rückläufigen Ergebnis. An den Gesamtjahreszielen wurde dennoch festgehalten, hier erwartet Verbio ein EBITDA in der Größenordnung von 130 Mio. Euro. An der Börse sorgten die Zahlen für keine große ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!