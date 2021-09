Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Ist das erst der Anfang?

An der 100-Tagelinie war Schluss und die Käuferseite kam in die Gänge. Diese konnte heute dann das mehr als 11 % Plus erreichen.

Der Kurs der Verbio Aktie zeigt ein sehr ansehnliches Bild, wenn man sich die Entwicklung der letzten Tage und Wochen anschaut. Der Kurs startete mit etwa 30 Euro ins Jahr und nach einem ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung