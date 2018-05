Verbio Aktie: Die nächste Enttäuschung!

Verbio war bisher ohnehin schon nicht bekannt dafür, an der Börse für Begeisterung zu sorgen. Dass das Unternehmen jetzt seine Anleger erneut enttäuschen muss, wiegt da gleich doppelt schwer. So war das erwartete EBITDA für das Jahr 2017/2018 mit 50 Millionen Euro ohnehin schon rückläufig. Eben jenes Ziel kassierte das Unternehmen jetzt aber und passte es auf 40 Millionen Euro an. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.