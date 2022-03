Verbio Aktie KAUFEN. Platow Brief gefällt Verdopplung des Gewinns in 2022. Zukunft. Günstige Bewertung.

Verbio Aktie kaufen – so klar sieht es der Platow Brief. Zuletzt auf dem Hamburger HIT der Montega stellte der CEO der Verbio, Claus Sauter am 10.02..2022 „seine Verbio“ ins rechte Licht, zeigte Perspektiven, Wachstumsaussichten, Zukunftsinvestitionen und schaute auf ein absolutes Rekordjahr 2021 zurück. Und offensichtlich sieht das der Platow Brief genau so. Mit den Stichworten Gewinnverdopplung 2022, günstige Bewertungsrelationen für einen Wachstumswert, langfristig überzeugende Aussichten kommt der Platow Brief zu einer klaren Botschaft:



Verbio – Rückkehr ins Depot

Anfang Januar sorgten die Schwäche von Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energie sowie der Abverkauf höherbewerteter Titel dafür, dass wir bei Verbio ausgestoppt wurden – mit einem satten Gewinn von 50%. Operativ bleibt der Produzent von Biokraftstoffen und -gas aber erfolgreich: Mit den Hj.-Zahlen (per 31.12.) wurden die Ziele nach oben geschraubt, weshalb wir die SDAX-Aktie (66,50 Euro; DE000A0JL9W6) in PB v. 11.2. bereits wieder zum Kauf empfahlen.

Für 2022 kalkulieren wir mit einer Verdopplung des Gewinns je Aktie, bis 2024 rechnen wir mit jährlichen Zuwächsen von 20% gegenüber 2021. Mit einem 2022er-KGV von 22 ist die Aktie daher wieder attraktiv bewertet.



Die Zörbiger profitieren natürlich von den zuletzt rasant gestiegenen Rohstoffpreisen. Der durch den Ukraine-Krieg beschleunigte Trend zu mehr nachhaltigen Energieträgern spielt dem Unternehmen mittelfristig in die Karten. Wenig verwunderlich, dass Verbio im aktuell schwachen Marktumfeld relative Stärke beweist (s. „Unsere Meinung"). Daher haben wir am Dienstag (8.3.) zu Handelsbeginn auf Xetra 300 Aktien zu je 65,65 Euro für unser Musterdepot gekauft.

Greifen Sie bei Verbio zu. Neuer Stopp: 46,95 Euro.

Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.